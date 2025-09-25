為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    聯合大學同班同學車禍雙亡 校長侯帝光：萬分心痛、全力協助家屬

    2025/09/25 10:36 記者彭健禮／苗栗報導
    機車騎士與乘客為就讀聯合大學光電系二年級同班同學，送醫傷重不治。（記者彭健禮翻攝）

    機車騎士與乘客為就讀聯合大學光電系二年級同班同學，送醫傷重不治。（記者彭健禮翻攝）

    國立聯合大學2名男學生共乘一輛機車，昨（24）日晚間9點多行經苗栗市建功地下道平面道路建功街與中山路口，疑因闖紅燈，與搶黃燈的國光客運發生碰撞，2名大學生傷重送醫不治。詳細事故原因，待檢警今天相驗調查釐清。聯合大學校長侯帝光表示，萬分心痛，校方會隨時支援家屬所需。

    聯合大學校方表示，昨晚學校光電系二年甲班2位同學與國光客運發生碰撞事故，不幸離開。目前校方正全心陪伴及安置昨天深夜趕到的家屬，並提供校內宿舍及心理師陪伴在側，隨時支援家屬所需。校長侯帝光也於上午9點前往宿舍慰問家屬。

    侯帝光表示，對於學生發生如此重大的事故，萬分心痛，並對痛失愛子的家屬表達深切關心與慰問之意；同時也指示學生事務處長於今日緊急召開「學生重大事故處理會議」，針對學生及家長各項後續安置、急難救助金申請、學生保險金申請、光電系班級哀傷輔導措施等，全面進行盤點與執行。全體師生員工同聲哀悼，並將全力協助與陪伴家屬度過這段艱難時刻。謝謝各界關心。

    這起車禍經警方初步調查，20歲邱姓男學生騎機車載19歲何姓男學生，於昨晚9點24許，由建功地下道平面車道的建功街往西直行，疑闖紅燈，與沿中山路往南直行的國光客運碰撞，而客運車於通過路口時，交通號誌由黃轉紅，也有搶黃燈之情。詳細事故原因待今天檢警相驗調查釐清。

    2車碰撞，機車卡在客運車頭下方。（記者彭健禮翻攝）

    2車碰撞，機車卡在客運車頭下方。（記者彭健禮翻攝）

    警方初步調查，機車疑似闖紅燈、客運車也有搶黃燈。（記者彭健禮翻攝）

    警方初步調查，機車疑似闖紅燈、客運車也有搶黃燈。（記者彭健禮翻攝）

