竹科旁驚爆警匪槍戰！警追槍砲犯連轟10多槍 嫌犯逃逸

新竹科學園區旁驚爆警匪槍戰，警方追槍砲犯開10多槍，但嫌犯逃了，彈殼散落一地，宛如電影警匪片。（目擊者提供）

新竹市科學園區旁的高峰路，今天上午8點許上演驚險警匪槍戰，中壢警分局偵查隊與龍興派出所接獲線報鎖定1名槍擊要犯，追緝途中行經竹市高峰路一處超商的停車場時，對著已鎖定的嫌犯座車連開10多槍，槍響震驚附近居民和上班民眾，現場彈殼散落四處，因槍響及警匪叫喝聲，宛如電影場景，讓一早要上班的竹科人都驚嚇度爆表。

目擊者指出，當時看到警方全副武裝、荷槍實彈，甚至有員警持衝鋒槍，對著1輛可疑車輛連開10幾槍。該車為求脫逃不斷衝撞，還撞上1輛停在車格內的白色轎車，強烈撞擊力道讓轎車瞬間飄移，再度撞上電線桿，場面驚險。

請繼續往下閱讀...

據悉，受波及的白色轎車車主人在竹科上班，事發時不在場，得知愛車被撞毀，暫時無法到場處理；而停車場內隨處可見掉落的彈匣與彈殼，怵目驚心，還好並無民眾受傷。

中壢警分局表示，警方接獲線報，該名嫌犯擁有槍械，警方報請地檢署指揮偵辦，目前嫌犯逃逸，暫時無法對外說明案情，查緝到案後，一併說明案情。

新竹科學園區旁驚爆警匪槍戰，警方追槍砲犯開10多槍，但嫌犯逃了，彈殼散落一地，宛如電影警匪片。（目擊者提供）

新竹科學園區旁驚爆警匪槍戰，警方追槍砲犯開10多槍，但嫌犯逃了，彈殼散落一地，宛如電影警匪片。（目擊者提供）

新竹科學園區旁驚爆警匪槍戰，警方追槍砲犯開10多槍，但嫌犯逃了，彈殼散落一地，宛如電影警匪片。（目擊者提供）

新竹科學園區旁驚爆警匪槍戰，警方追槍砲犯開10多槍，但嫌犯逃了，彈殼散落一地，宛如電影警匪片。（目擊者提供）

新竹科學園區旁驚爆警匪槍戰，警方追槍砲犯開10多槍，但嫌犯逃了，彈殼散落一地，宛如電影警匪片。（目擊者提供）

新竹科學園區旁驚爆警匪槍戰，警方追槍砲犯開10多槍，但嫌犯逃了，彈殼散落一地，宛如電影警匪片。（目擊者提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法