2男財務糾紛狹路相逢 高雄街頭引爆車禍衝突

柯男駕駛的白車阻攔朱男的黑車離去。（民眾提供）

高雄市前鎮區街頭24日發生2部轎車碰撞推擠，現象環生，警方獲報追查發現，駕駛柯男與另名駕駛朱男有財務糾紛，2人狹路相逢，柯男欲攔朱男車輛理論衍生行車糾紛，過程造成柯男右腳受傷送醫，警方查察後，連同柯男車上乘客劉男，將3人依法送辦。

前鎮分局24日上午9時許接獲報案，稱在三多、仁愛三街口有行車糾紛情事，立即派遣復興路派出所線上警力到場查處。

經了解，現場為31歲朱男與42歲柯男雙方因先前有3千元財務糾紛，2人23日在電話中發生口角，24日在路上相遇，柯男駕駛白色轎車上前，欲攔阻朱男所駕駛黑色自小客車離去，雙方發生碰撞後，朱男隨即駕車逃逸，過程中造成柯男右腳受傷，送醫治療後，員警立即將柯男及其承載的乘客42歲劉男帶回調查。

前鎮分局立即成立專案小組，擴大調閱影像畫面查緝，並於下午5時30分許逮捕朱男，全案分別依違反公共危險、傷害、毀損等罪調查後，移請高雄地方檢察署偵辦。

柯男（前）與朱男（後）因財務糾紛，在街頭攔車碰撞。（民眾提供）

乘客劉男遭送辦。（民眾提供）

