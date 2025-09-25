失聯5日以為凶多吉少！哥哥竟因「手機壞了」 妹妹淚崩擁抱大反轉

兄妹倆相擁而泣，場面溫馨感人。（民眾提供）

原以為最壞消息即將傳來，卻迎來戲劇般大反轉！台中市王姓男子因失聯長達5天，讓家人焦急萬分，跨縣市報警協尋，歷經警方與妹妹數小時焦急搜尋，最終在公寓內找到身體不適熟睡的他，兄妹終於重逢，只見妹妹當場淚崩衝上前擁抱，場面感人，讓一場驚魂記劃下溫馨句點。

事發在22日傍晚，台東市警局接獲一名母親求助，表示30歲的王姓兒子已經5天未上班，電話不通，公司同事也完全聯繫不上，擔心人身安危，台中市第一分局公益派出所接獲轉報立即接手，根據家屬提供線索顯示王男可能租住於西區華美街某棟大樓。

警員司皓中與自台北趕來的王男妹妹會合後，抵達疑似住處，卻發現鐵門深鎖，沒有門鈴可按，樓內住戶複雜，增加尋人難度，員警與妹妹反覆拍門、呼喊，眼見天色漸暗，仍毫無回應，正當眾人心急如焚時，員警嘗試推門，竟意外被推開，立刻入內逐層尋找。

過程中，鄰居熱心提供線索，協助鎖定3樓一間冷氣持續運轉的房間，警方判斷極可能有人在內，於是加大力道敲門呼喊，就在緊張氣氛升到最高點時，門終於被打開，失聯多日王男睡眼惺忪地現身，妹妹一眼認出是失聯多日的哥哥，情緒瞬間潰堤，衝上前撲入懷中，兄妹倆相擁而泣，場面溫馨感人。

王男表示，因身體不適在家休養，加上手機故障，未能對外報平安，也未向公司請假，才造成家人與同事擔憂引發連串誤會；第一分局提醒，若親友長時間失聯，應及早報案，以免錯過黃金協尋時間。

妹妹一眼認出是失聯多日的哥哥，情緒瞬間潰堤。（民眾提供）

