民進黨4名前黨工淪共諜 一審重判

台北地院今判黃取榮10年、何仁傑8年2月、邱世元6年2月、吳尚雨4年有期徒刑。（資料照）

民進黨前黨工黃取榮20多年赴中經商，被中共中央軍委會情報人員吸收，返台發展共諜組織，並吸收前黨工邱世元、前外交部長吳釗燮任內的助理何仁傑、前副總統辦公室諮議吳尚雨成為下線，將副總統出訪及選舉行程、外交部因應友邦斷交的緊急措施、台北貿易倡議架構等機密資料外洩給中國情報單位，台北地檢署今年6月10日依違反國家機密保護法起訴4人；台北地院今判黃取榮10年、何仁傑8年2月、邱世元6年2月、吳尚雨4年有期徒刑。可上訴。

合議庭並判黃取榮併科罰金100萬元，沒收或追徵犯罪所得497萬元；邱世元併科罰金5萬元，沒收221萬元。

4人另涉國家安全法之發展組織罪，屬二審管轄案件，高檢署同日也同步起訴4人，高等法院審理中。

北檢起訴指出，民進黨新北市議員李余典前特助黃取榮，於2003年赴中國經商賣茶葉並就讀暨南大學時，先後結識中央軍委會「小吳」、「小陳」兩名情報人員，後來接受對方吸收成為共諜，並收受一支工作手機，裡面已安裝好一款外觀名為「五子棋」的遊戲APP，實為單向傳輸資料的軟體。

檢調調查，黃返台後於2017年吸收好友兼資深黨工邱世元，2023、24年帶邱前往泰國曼谷及中國澳門，接觸中方情報人員。邱為賺取報酬，聯繫好友吳尚雨，試圖取得時任副總統賴清德的行程，吳不知邱背後是中國勢力，但他為了展現實力，洩漏賴出訪友邦巴拉圭、參選總統期間的行程等機密資料。

黃取榮於2022年吸收何仁傑，何提供吳釗燮擔任外交部長時，與友邦使節或外賓的談話紀錄、台美貿易倡議架構、我國針對友邦斷交後的緊急應變措施等機密。黃取榮彙整邱、何提供的機密，透過五子棋APP洩密給中方情報人員，對方還特地誇讚何仁傑提供的外交情報「稀奇、真有價值、很有幫助、可以多給獎勵」。

檢方查出，中共按季給予黃、邱2人數十萬元新台幣，逢年過節還另有數萬元「犒賞」，黃、邱利用親友在中國的帳戶收款，再透過地下匯兌洗回台灣。起訴認定黃取榮收受中方的報酬607萬餘元台幣、邱221萬餘元，包括檢調在黃住處搜索查扣的90萬元現金；吳、何未被查獲不法所得。

