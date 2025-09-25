桃市義消總隊救護大隊平鎮分隊員薛紫青 獲選「全國救護志工菁英」

桃園市義勇消防總隊救護大隊平鎮分隊員薛紫青，獲選為今年度的「全國救護志工菁英」。（桃園市政府提供）

2025/09/25 10:02

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市義勇消防總隊救護大隊平鎮分隊員薛紫青，獲內政部消防署選為今年度的「全國救護志工菁英」，服務時數已超過4897小時的她，為了持續精進自己的專業能力，去年已自費考取「中級救護技術員（EMT-2）」資格，只盼未來能協助拯救更多生命、給予更多家庭繼續團聚的希望。

薛紫青說，她47歲投入救護義消的社會服務工作，最初是因對急救領域有熱忱、想要貢獻社會，服務超過8年後，充滿挑戰與收穫的救護義消工作，讓她堅信「幫助他人不分年齡」，她的年紀雖已不算輕，但只要有顆願意付出的心，就能持續發揮影響力。

請繼續往下閱讀...

薛紫青迄今已協勤許多OHCA救護案件使患者康復出院而獲獎，她說，她印象最深也最有成就感，就是參與OHCA病患的救援任務，每一次救援都是與時間賽跑，最初她會緊張不安，隨著逐漸熟悉急救技巧與現場應變能力，已能冷靜應對各種突發狀況，最終看到患者因即時處置而成功恢復生命跡象，那種感動與成就感難以形容！

為了提升專業能力，薛紫青去年自費考取中級救護技術員資格，她認為，自我精進不僅是一項挑戰，更是她對這份志業的承諾，相信透過進階的訓練課程與實務操作，她更能理解急救的核心精神，也能在每一次的救護案件中，發揮更大的作用。#

