    首頁　>　社會

    澎湖酒駕車禍！行人穿越馬路遭撞噴飛 送醫不治

    死亡車禍發生後，車禍現場還留有死者一只鞋子。（馬公警分局提供）

    死亡車禍發生後，車禍現場還留有死者一只鞋子。（馬公警分局提供）

    2025/09/25 10:13

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕又是酒駕惹的禍！馬公通往澎湖機場交通要道興仁路段，昨（24）日發生一起死亡車禍，1名行人穿越馬路之際，被疾駛而過的黑色轎車直接撞擊，當場噴飛倒地，路上還遺留血漬及鞋子，警方趕抵後立即聯絡消防局將傷者送醫，但到院後仍宣告不治身亡，駕駛經酒測後有酒精反應，全案由馬公警分局調查偵辦中。

    馬公警分局調查指出，昨日接獲民眾報案，指稱縣道204線3.58公里處（興仁段）發生車禍。警方趕抵現場，查證是1名民眾駕駛自小客車，由興仁往烏崁方向行駛時，與正穿越馬路的行人發生碰撞。該名行人經送部立澎湖醫院急救後仍不治。

    警方現場酒測發現，駕駛人呼氣酒精濃度高達0.80mg/L，已嚴重超標，全案依A1類交通事故程序辦理，並報請澎湖地檢署相驗偵辦。由於現場設有紅綠燈，意外發生時燈號是主要的判別標準，只是民眾走在斑馬線上，享有霸王條款，自小客車駕駛又有酒精反應，除了過失致死、酒駕外，還有公共危險罪等刑責問題，同時還有民事賠償責任，貪杯上路的結果，斷送自己的前途，並禍害旁人。

    馬公警分局呼籲，飲酒後切勿駕車，不要害人害己，一場車禍導致2個家庭天倫破滅，駕駛人務必遵守交通規則、減速慢行，才能確保自身及他人安全，避免憾事發生，造成不可收拾的後果。

    馬公市興仁里進入社區紅綠燈人行道，傳出死亡車禍。（馬公警分局提供）

    馬公市興仁里進入社區紅綠燈人行道，傳出死亡車禍。（馬公警分局提供）

