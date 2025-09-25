為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    大逆轉！涉32年前女大生性侵命案關19年 呂金鎧再審改判無罪

    麵包師傅呂金鎧涉32年前女大生命案，在服刑19年後獲准再審改判無罪。（記者楊國文攝）

    麵包師傅呂金鎧涉32年前女大生命案，在服刑19年後獲准再審改判無罪。（記者楊國文攝）

    2025/09/25 10:02

    〔記者楊國文／台北報導〕65歲麵包師傅呂金鎧被控犯下32年前的女大生性侵命案，高院更六審判呂20年徒刑，他未上訴而定讞，經高院更七審審理同案被告陳錫卿後，依最新的DNA未認定呂參與犯案，但呂已服刑19年多並假釋出獄，決定聲請再審，高院認定，依卷內DNA鑑定書及犯罪現場重建報告，顯示呂有可能未涉案，裁准再審；高院再審庭今逆轉改判呂金鎧無罪。可上訴。

    高院宣判後，呂金鎧眼泛淚光，頻向合議庭道謝，法庭響起一片歡呼聲。

    1993年間，女大學生經家教中心安排，到新北市一處公寓3樓面談後喪命。檢警追查指公寓住戶麵包師傅呂金鎧與借住的友人陳錫卿涉有重嫌，將2人查獲到案。

    檢警調查，有妨害風化前科的陳錫卿1993年12月17日假釋，投靠在獄中認識的呂金鎧，同月22日，陳錫卿佯稱找家教，卻和呂金鎧合力性侵女大生得逞，再以衛生褲勒斃女大生。

    一審將陳、呂均判決死刑，後來高院更六審判陳死刑、呂20年徒刑，呂念及父母高齡，盼早日回家，捨棄上訴而有罪定讞。陳繼續上訴，經更七審委託刑事局以最新的DNA鑑定技術進行鑑定，發現女大生的下體沒有呂的精液，改認定呂並非共犯，但仍判陳錫卿死刑。

    但更十一審認定陳、呂是共犯，判陳錫卿死刑，經最高法院2009年間駁回上訴定讞。

    呂男經羈押和服刑共19年半後，獲得假釋，不過，呂認為蒙受很大冤屈，堅稱未參與犯案，透過冤獄平反協會申冤，並以更七審認女大生的下體沒有驗出呂的精液等理由，提出再審。

    高院認為，根據宜蘭縣警局鑑識科出具的犯罪現場重建鑑定報告，並參酌陳錫卿先後的供述內容，顯示陳錫卿所為不利於呂的供述，實有疑問；代表確定判決所認定的事實，有高度可能遭到推翻，已符合「新事實、新證據」再審要件，因此裁准再審。檢方不服提抗告，經最高法院撤銷發回高院再更一審。

    高院再更一審認為，綜合判斷呂金鎧所提出證據及卷內原有事證後，認定呂男於1994年1月9日偵訊供述、及共同被告陳錫卿於同年月8、9日供述的任意性，均有疑問。

    另外，卷內DNA鑑定書及犯罪現場重建鑑定報告，亦顯示呂男可能未對被害女大生勒頸及性侵之人，確有足以推翻原確定判決所認定事實的高度可能，符合再審要件，聲請再審為有理由，裁准再審。高院再審庭今改判呂金鎧無罪。可上訴。

