2好友鬥嘴失控反目 竟回家拿水果刀砍他

案發現場在公園門口附近。（民眾提供）

2025/09/25 09:20

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區三信公園昨（24）日深夜爆發一起砍人事件！兩名認識多年黃姓男子因口角爭執，71歲黃男竟氣得拿出水果刀朝69歲友人肩膀揮砍，現場頓時濺血，嚇壞路過民眾，傷者被緊急送醫幸無生命危險，警方獲報不到6小時鎖定並逮捕嫌犯，迅速破案。

案發時間在24日23時30分許，警方接獲報案指稱西屯區三信公園內發生一起傷害案件，立即派遣警力趕赴現場，發現公園門口有一名男子肩部受有刀傷，地面遺留血跡，隨即由救護人員送往醫院治療，經初步診斷後，傷者意識清楚，無生命危險。

經查，傷者與嫌犯都是黃姓男子，且為多年好友，平時常在公園或人行道聊天打趣，兩人講話直來直往，但也因此時常爭吵，昨晚兩人又在公園巧遇，疑玩牌談話間再度因故爭執，火氣一上來，71歲黃嫌竟情緒失控，跑回附近住處拿水果刀後折返，接著掏出水果刀猛砍對方肩膀後逃離。

警方隨即成立專案小組，全力調閱監視器、積極追查，不到6小時即循線將涉案男子查緝到案，但男子閉口不談細節，僅向警方表示，因對方講話太嗆一時氣不過，才會揮刀，全案朝傷害及殺人未遂方向偵辦中。

第六分局強調，警方對於任何暴力事件均秉持嚴正態度，展現迅速破案決心，持續守護社會秩序與公共安全，同時呼籲民眾遇有糾紛應冷靜處理，切勿因一時衝動釀成憾事。

警方在現場拉起封鎖線。（民眾提供）

警方不到6小時即循線將涉案男子查緝到案。（民眾提供）

