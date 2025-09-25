摸女客的「豆豆」？指油壓店少了一證物 男按摩師被判有罪

按摩師被控在按摩的過程中性騷，被判4月徒刑。（情境照）

2025/09/25 09:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名女子到按摩店，指名由黃姓男按摩師服務，女客指控按摩師趁著她被敷蓋毛巾時，伸手觸摸她該邊（鼠蹊部）及豆豆（陰蒂）等部位，她當場喝止，男按摩師才停止，短短1、2秒鐘。有沒有性騷，雙方各說各話。由於按摩師矢口否認性騷，女客上法院提告，法官依雙方的供詞，認定男按摩師涉性騷，判處4月徒刑、得易科罰金。

雙方都欠缺「一刀斃命」的證物，但判決點出認定男按摩師有罪的關鍵，也就是女子被性騷，有發聲制止，事後回到家向媽媽吐苦，媽媽透過裡面熟識的幹部得知，按摩店設有錄影音的監視器，但母女倆返回按摩店索要證物，按摩店卻推稱包廂內沒有錄影音的監視設備。

請繼續往下閱讀...

法官表示，被害人有積極要求該店應提供案發時之錄音檔案，如非確信客觀證據將可還原一切事實經過，應不至於呈現急切要求保全證據之態度，告訴人的指控並非空穴來風。

此事發生於去年8月間，年輕的女客因媽媽常來此店，並由黃男服務，因此事發當天也指名由黃男服務，這是女客第二次由黃男服務。

但在全身指壓即將結束時，她的眼部依照慣例覆蓋毛巾遮光，此時黃男按摩其身體的手從腿部逐漸接近鼠蹊部，最後徒手隔著衣物搓揉其「豆豆」等私密部位。

女客出聲質問「你在幹嘛」，黃男愣住，隨即改為按摩頭部結束服務。女客說，雖然不當觸摸過程僅1、2秒，但手法明確，絕非正常按摩應有的範圍。

黃男法庭上矢口否認犯行，他辯稱自己是依照標準流程按摩，僅觸及大腿外側，從未碰到鼠蹊部或私密處。

法官在量刑時考量黃男始終否認犯行，未能與被害人和解獲得諒解，且其行為對被害人造成心理創傷，因此判處4月徒刑。可易科罰金

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法