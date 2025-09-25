花蓮光復鄉重災 台南特搜隊奔赴支援救災 估下午3時抵災區

南市消防局特搜隊集結17名特搜隊員與相關救災機具，於25日上午8時許出發前往花蓮支援救災。（南市消防局提供）

2025/09/25 09:04

〔記者王俊忠／台南報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流、造成巨大洪災，馬太鞍溪橋也被洪水沖斷，光復鄉地區人員傷亡、災情慘重。台南市府消防局主動詢問並接獲中央與花蓮縣府通報請求南市支援救災，消防局即集結特搜隊17名特搜隊員攜帶相關救災機具，於今天上午8時許出發，預計下午3時可抵達災區展開救援工作。

為協助花蓮縣政府進行災後搜救與復原工作，南市消防局特搜大隊出動17名特搜隊員、船艇4艘、搜救犬1隻、5輛救災車並攜帶生命探測器、空拍機、照明設備、發電機、潛水、繩索、救生等搜救裝備。消防局長李明峯表示，所有特搜人員皆具備豐富的救災經驗與專業技能，能在複雜的環境中執行各項搜救任務。

台南市長黃偉哲為特搜隊加油、為花蓮集氣，期許特搜隊員在確保自身安全的前提下，發揮專業精神，全力協助花蓮民眾脫困。他強調，花蓮有支援救災需要，台南絕對義不容辭，希能盡速為花蓮帶來援助，並與中央及地方政府保持密切聯繫，視情況調整救援策略，為花蓮帶來最大的救災效益。

