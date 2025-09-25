貨車撞到倒塌路樹翻覆！北宜公路雙向交通受阻逾2小時

宜蘭縣頭城鎮北宜公路今天清晨發生大貨車撞到倒塌的路樹，造成貨車翻覆，一度造成宜蘭、台北間雙向交通受阻2個多小時。（民眾提供）

2025/09/25 08:43

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮北宜公路今天清晨發生大貨車撞到倒塌的路樹翻覆，造成貨車1名越籍乘客輕傷，並一度造成宜蘭、台北間雙向交通受阻2個多小時；經公路局頭城工務段人員緊急搶修，已在上午7點半恢復雙向通行。

警方調查，這起事件發生在清晨5點4分，陳姓駕駛的大貨車由台北往宜蘭方向行駛，在北宜公路65.6K處，快到山腳下距超商僅約5分鐘路程時，不慎撞到倒塌的路樹翻覆，導致雙向車道封閉，交通受阻。

陳姓駕駛強調，大貨車行經該處時，路樹倒塌導致車輛擦撞翻車，並非自撞路樹。陳姓駕駛並無大礙，但同車越南籍乘客輕傷，腳趾受傷、手些微疼痛，不願就醫。

事故發生後，礁溪警方到場處理管制交通，並協助聯絡頭城工務段人員，展開道路救援並移除路樹，在上午7點30分恢復雙向交通通行。

警方表示，陳姓駕駛酒測值為0，詳細原因待後續調查釐清；礁溪分局呼籲，大雨後路面邊坡易鬆動，並常有樹倒情形，駕駛行經時應減速慢行，以避免事故發生。

北宜公路今晨發生大貨車撞到倒塌路樹翻覆，宜蘭、台北雙向交通受阻；經公路局單位搶修，已在上午7點半恢復雙向通行。（民眾提供）

