教師節連續假日 北市觀光景點與商圈加派警力維持交通秩序

針對教師節連續假日，北市觀光景點與商圈加派警力維持交通秩序。（記者劉慶侯翻攝）

2025/09/25 08:49

〔記者劉慶侯／台北報導〕9月27日至9月29日為教師節連續假期，台北市警察局特規別於教師節連假前（9月26日）在中山北路、忠孝西路口等100處重要路口崗位，提前於16時派員到崗疏導，其餘路口則於16時30分到崗，維護連交通順暢並加強取締違規。

另於連假期間，針對北市轄內各觀光遊憩景點如陽明山、士林官邸、兒童新樂園、木柵動物園及白石湖等、大型百貨公司或賣場及其他交通繁雜商圈周邊道路，亦增派交通疏導崗位，以維持交通秩序，避免交通壅塞影響民眾假日旅遊興致，給民眾一個舒適的用路環境。

北市警局特別提醒教師節連假前欲前往陽明山、士林官邸、兒童新樂園、木柵動物園及白石湖等觀光景點或各百貨娛樂場所的民眾，儘量搭乘大眾運輸工具或接駁專車，以免增加周邊道路車流延滯及耽誤行車時間。

北市警局同時將針對易聚集人、車潮之地點加強違規停車取締、拖吊；另請駕駛人隨時收聽警察廣播電臺路況插播報導，務必遵守各路口執勤員警或義交指揮，共同維護交通安全與順暢。

