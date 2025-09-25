為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    教師節連續假日 北市觀光景點與商圈加派警力維持交通秩序

    針對教師節連續假日，北市觀光景點與商圈加派警力維持交通秩序。（記者劉慶侯翻攝）

    針對教師節連續假日，北市觀光景點與商圈加派警力維持交通秩序。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/09/25 08:49

    〔記者劉慶侯／台北報導〕9月27日至9月29日為教師節連續假期，台北市警察局特規別於教師節連假前（9月26日）在中山北路、忠孝西路口等100處重要路口崗位，提前於16時派員到崗疏導，其餘路口則於16時30分到崗，維護連交通順暢並加強取締違規。

    另於連假期間，針對北市轄內各觀光遊憩景點如陽明山、士林官邸、兒童新樂園、木柵動物園及白石湖等、大型百貨公司或賣場及其他交通繁雜商圈周邊道路，亦增派交通疏導崗位，以維持交通秩序，避免交通壅塞影響民眾假日旅遊興致，給民眾一個舒適的用路環境。

    北市警局特別提醒教師節連假前欲前往陽明山、士林官邸、兒童新樂園、木柵動物園及白石湖等觀光景點或各百貨娛樂場所的民眾，儘量搭乘大眾運輸工具或接駁專車，以免增加周邊道路車流延滯及耽誤行車時間。

    北市警局同時將針對易聚集人、車潮之地點加強違規停車取締、拖吊；另請駕駛人隨時收聽警察廣播電臺路況插播報導，務必遵守各路口執勤員警或義交指揮，共同維護交通安全與順暢。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播