聯合大學2生機車雙載 與國光客運撞擊雙亡

機車卡在國光客運車頭下，客運擋風玻璃也因撞擊而碎裂。（記者彭健禮翻攝）

2025/09/25 08:35

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國立聯合大學2名男學生共乘一輛機車，昨（24）日晚間9點多行經苗栗市建功地下道平面道路建功街與中山路口，疑因闖紅燈，與國光客運發生碰撞，2名大學生傷重送醫不治。詳細事故原因，待檢警今天相驗調查釐清。

苗栗警分局表示，經初步調查，機車騎士與乘客皆為國立聯合大學學生，騎士為20歲邱姓男子、乘客為19歲何姓男子。車禍發生時間為昨晚9點24許，當時邱男騎機車載何男，由建功地下道平面車道的建功街往西直行，疑闖紅燈，與沿中山路往南直行的國光客運碰撞。

2車撞擊後，機車卡在客運車頭下方，邱男、何男雙雙也被撞倒在地，經送醫傷重不治。警方調查，客運駕駛53歲黃姓男子及邱男皆無酒駕情形，詳細事故原因待今天檢警相驗調查釐清。

苗栗警察分局提醒用路人駕駛車輛務必隨時注意前方路況、標誌與號誌管制，勿搶快闖越，並確實遵守交通規則，以確保自己與用路人生命財產安全。

車禍地點為苗栗市建功地下道建功街與中山路口。（記者彭健禮翻攝）

機車騎士與乘客傷重送醫不治。（記者彭健禮翻攝）

