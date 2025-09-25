為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    聯合大學2生機車雙載 與國光客運撞擊雙亡

    機車卡在國光客運車頭下，客運擋風玻璃也因撞擊而碎裂。（記者彭健禮翻攝）

    機車卡在國光客運車頭下，客運擋風玻璃也因撞擊而碎裂。（記者彭健禮翻攝）

    2025/09/25 08:35

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕國立聯合大學2名男學生共乘一輛機車，昨（24）日晚間9點多行經苗栗市建功地下道平面道路建功街與中山路口，疑因闖紅燈，與國光客運發生碰撞，2名大學生傷重送醫不治。詳細事故原因，待檢警今天相驗調查釐清。

    苗栗警分局表示，經初步調查，機車騎士與乘客皆為國立聯合大學學生，騎士為20歲邱姓男子、乘客為19歲何姓男子。車禍發生時間為昨晚9點24許，當時邱男騎機車載何男，由建功地下道平面車道的建功街往西直行，疑闖紅燈，與沿中山路往南直行的國光客運碰撞。

    2車撞擊後，機車卡在客運車頭下方，邱男、何男雙雙也被撞倒在地，經送醫傷重不治。警方調查，客運駕駛53歲黃姓男子及邱男皆無酒駕情形，詳細事故原因待今天檢警相驗調查釐清。

    苗栗警察分局提醒用路人駕駛車輛務必隨時注意前方路況、標誌與號誌管制，勿搶快闖越，並確實遵守交通規則，以確保自己與用路人生命財產安全。

    車禍地點為苗栗市建功地下道建功街與中山路口。（記者彭健禮翻攝）

    車禍地點為苗栗市建功地下道建功街與中山路口。（記者彭健禮翻攝）

    機車騎士與乘客傷重送醫不治。（記者彭健禮翻攝）

    機車騎士與乘客傷重送醫不治。（記者彭健禮翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播