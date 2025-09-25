為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    慘了！偷1物不只被判刑還要自己動手修復

    中年男子偷公所門口樓梯防滑銅條，後來拿去橋下丟，而他為了和公所和解換輕判，修復樓梯防滑銅條，南投地院法官判拘役35天。（記者陳鳳麗攝）

    2025/09/25 09:02

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣42歲林姓男子，開車行經鹿谷鄉公所觀光服務所外，見樓梯防滑銅條被拔起，即忍不住把4條銅條搬上車，偷了之後想了想，即載到該鄉的一座橋下丟棄，警方追查出林男也找到防滑銅條，他與公所和解並修復樓梯銅條，南投地院法官以竊盜罪判拘役35天，若易科罰金折合3.5萬元。

    林姓男子前年、去年都曾因竊盜案，被判刑3個月、4個月，分別易科罰金執行完畢，去年11月13日晚間快9點，開車行經鹿谷鄉公所觀光服務所前時，見門口樓梯之防滑銅條部分已遭人拔起，即竊取樓梯上防滑銅條4條，駕車離去。

    林男在車上想了想，若拿去買會被發現，後來丟棄在鹿谷鄉橋下。觀光所人員發現後報警，警方以車追人找到林男，林男也帶警方去橋下起出防滑銅條。

    南投檢方偵辦期間，他為了取得公所和解換輕判，動手把防滑銅條裝回去樓梯，而他完成修復工作後，公所也與其和解。

    南投地院法官審酌林男已有2次竊盜案，這次須加重其刑，但念及他坦承犯行且已與鹿谷鄉公所達成和解，並修復樓梯防滑銅條完成，因此以竊盜罪名判處拘役35日，若易科罰金折合3萬5000元。

