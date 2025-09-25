為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    婦人赴歐遭盯上！3男上前攀談 拍完合照驚覺破財80萬

    出國旅遊要留意自己錢財。（記者張軒哲攝）

    出國旅遊要留意自己錢財。（記者張軒哲攝）

    2025/09/25 08:32

    〔記者張軒哲／台中報導〕出國旅行要留意隨身行李！立委楊瓊瓔日前赴歐參訪，她在回程候機時，有台灣民眾向她吐苦水，大嘆自己剛飛抵歐洲，隨身背包跟登機箱就失竊，信用卡遭盜刷，約破財80萬，楊瓊瓔呼籲國人旅遊要留意財物，若有陌生人要求合照，務必提高警覺。

    楊瓊瓔本月與多名藍白立委赴歐洲展開國會外交交流行程，走訪愛爾蘭、英國、荷蘭與捷克。她昨（24）日晚間於大雅服務處邀請台中市媒體記者中秋餐敘，品嘗地方家常小吃，也分享赴歐見聞。

    楊瓊瓔說，她因為台灣有要務，自己提早一天返台，她在歐洲機場轉機時，在候機室被台灣民眾認出，有一名婦人表示，自己到歐洲探視女兒，卻被不肖集團盯上，行李失竊。

    這名婦人說，在桃園機場櫃檯排隊報到跟托運行李時，有3名穿著體面的年輕男子主動攀談，飛機抵達歐洲時，在行李轉盤等待行李，3名男子熱情要求合照，自己就將隨身小包跟登機箱放在地上，但拍完合照後，隨身包跟登機箱不翼而飛，自己褲袋只有一張信用卡，連護照都在包包裡，所幸駐外辦事處半天就辦妥新護照，但自己皮夾7張信用卡已各自被盜刷3千歐元，加上原本皮夾有3千歐元現金，約破財80萬台幣，懷疑自己在桃園機場就已被集團盯上。

    楊瓊瓔說，國人外出旅遊務必保管好個人錢財，有陌生人搭訕或要求合照，要提高警覺。

