    社會

    阿姨有練過？68歲婦南港LaLaport連續行竊 10店家受害

    68歲廖姓女子，自今年7月起多次到南港LaLaport行竊。（記者鄭景議翻攝）

    68歲廖姓女子，自今年7月起多次到南港LaLaport行竊。（記者鄭景議翻攝）

    2025/09/25 08:19

    〔記者鄭景議／台北報導〕68歲廖姓女子，自今年7月起多次到南港LaLaport行竊，沿路偷取衣物、首飾、生活用品及玩具，共10間店家受害，財損31690元，南港分局警方獲報後調閱監視器鎖定行蹤，本月17日持搜索票前往廖嫌住處搜索，查扣贓物，並依竊盜罪嫌移送士林地方檢察署偵辦。

    警方調查，廖嫌有竊盜前科，作案手法熟練，都事先挑選沒有防盜機制的店家，隨後藉著假意挑選商品，趁著店員不注意時將商品塞入購物袋內。

    廖嫌於7月13日下午及27日下午進入10家店鋪，沿途偷取服飾、拖鞋、毛巾、筷子、娃娃、公仔、玩具及食品等物品，總價值31690元。店家發現遭竊後報警，警方調閱上百支監視器，才確認廖嫌犯行。

    廖嫌到案後向警方供稱，曾服用抗憂鬱藥物，不記得有偷東西，並非有意行竊。但警方檢視監視器影像後對其說法保持存疑，持續偵辦中。

    廖嫌事先挑選沒有防盜機制的店家，隨後藉著假意挑選商品，趁著店員不注意時將商品塞入購物袋內。（記者鄭景議翻攝）

    廖嫌事先挑選沒有防盜機制的店家，隨後藉著假意挑選商品，趁著店員不注意時將商品塞入購物袋內。（記者鄭景議翻攝）

