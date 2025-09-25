「行經閃光黃燈號誌未減速」挨罰900 警因這原因遭打臉撤銷

苗栗葉姓民眾，去年騎機車被員警認定「行經閃光黃燈號誌未減速」開單，提起行政訴訟，因員警沒有相關證據可證明，法官判決撤銷。（記者陳建志攝）

2025/09/25 07:21

〔記者陳建志／台中報導〕苗栗葉姓民眾去年12月騎機車行經頭份市，因行經閃光黃燈號誌未減速被員警開單告發，葉民不服提起行政訴訟，主張員警無法證明他有違規事實應撤銷罰單，台中高等行政法院法官認為，員警坦承當時行車紀錄器故障，只有自己可當人證，沒有其他資料可佐證，判定舉證不足，原處分撤銷。

苗栗葉姓民眾，去年12月1日凌晨1點多，騎乘普通重機行經苗栗縣頭份市公北二路與公園六街路口時，被苗栗縣警察局竹南分局員警認有「不遵守道路交通標誌指示」（行經閃光黃燈號誌未減速）的違規事實，開單告發，裁罰新台幣900元，葉姓民眾不服提起行政訴訟。

葉姓民眾認為，無法僅憑員警單一陳述，作為他有闖紅燈違規行為的唯一證據，主張原處分無法證明其違規事實應該撤銷。

台中高等行政法院法官認為，現今科技發達，可採證方法較多，不過員警坦承，當時因行車紀錄器故障而無錄影，僅開單員警本人得作為人證證明，無其他補強證據，無法做為認定行政罰構成要件的唯一證據。何況當時為凌晨，員警以目視方式判斷民眾騎乘機車行經閃光黃燈號誌未減速的行為，很可能因光線、距離、角度等因素而有判斷錯誤可能性，此部分亟需補強證據佐證。

法官認為，行政官署對於人民有所處罰，必須確實證明其有違法事實。倘不能確實證明違法事實存在，其處罰即不能認為合法。本件因舉發機關對葉姓民眾違規事實舉證尚有不足，又無員警陳述以外的其他補強證據可證明，葉姓民眾主張原處分無法證明其違規事實為有理由，判決原處分撤銷。

