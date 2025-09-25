買進竹北千萬透天厝才知是凶宅！法官認「情節重大」 賣家判賠157萬

竹北千萬透天厝成凶宅，法官批賣方「凶宅情節重大」需賠償。（記者蔡彰盛攝）

2025/09/25 07:14

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣竹北市曾男以1050萬買進透天厝，才知原本是凶宅，賣方稱死亡地點是公共區域，但新竹地院法官調閱資料發現死者是死在大門口，連想繞路都沒辦法，「凶宅情節重大」，經鑑定屋況減損價值237萬，然因買方只求償157萬，法官如數照判。

曾男說，看上竹縣竹北市某不動產房地，經過與賣方張男確認買賣條件後，於112年10月簽署總價1050萬元不動產買賣契約，並經辦理所有權移轉登記完畢。

事後經鄰居輾轉告知此為凶宅、鬧過自殺命案，令曾男心生畏怖，甚至死者還是張家親人，但是賣方於標的物現況說明書卻勾選：沒有發生過凶宅、自殺等等非自然身故致死，造成他未能審酌凶宅重大瑕疵而簽下契約，為此雙方與房仲去年相約會面，以減價方式處理，由於賣方態度消極，因此他請求返還部分價金157萬5千元。

張家則先稱自殺這件事，他們家不知道；後來又改稱死亡地點是屬於屋外公共區域，為表示誠意，願意原價回購，不過新屋主即買方已經投入高額裝潢且出租收益，視為原告已接受現況，應依誠信原則，不能請求折價。

法官調查，110年5月警方接獲勤務指揮中心通報前往，死者自殺身亡，倒臥血泊且臉色發白，遺體旁留有美工刀。其非自然身故地點，依新竹縣竹北地政事務所資料，確實屬於買賣而應移轉登記範圍，位於透天厝內部，死者雙腳攤在門把的白鐵門前方、頭部則倒在放雨傘、雨衣、安全帽的鞋櫃旁，依通常人一般生活經驗，的確屬於住居日常活動每日外出或返家，無從繞行必經路徑，依具體情狀，其凶宅情節重大。

因此，法官批賣方輕描淡寫、推卸買賣法律關係中賣方應負之瑕疵擔保責任，不為院方所採。

法官提供新竹縣警察局蒐證資料，並囑託不動產估價師聯合事務所完成鑑定結果，建物總值為1033萬元，現為凶宅總值為795萬元，其交易價值減損金額為237萬元，由於買方只求償157萬5千元，法官如數照判給買方。

