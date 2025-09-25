不爽玩手機被管教 高中生報案：爸媽虐待

高中生因玩手機被禁止，報案稱遭爸媽虐待，警方認定屬合理管教。律師林育弘指出，實際判例的家暴精神侵害常伴隨暴力恐嚇並有持續性，甚至需要醫師鑑定，要成立並不容易。（資料照）

2025/09/25 06:22

〔記者王捷／台南報導〕如何限制孩子手機成癮，是許多家長的煩惱，但台南一名高中生因不滿玩手機遊戲被爸媽禁止，竟報案稱遭虐待。員警判斷是父母合理管教，進行勸導後離開。

律師林育弘指出，精神侵害的家暴判例通常伴隨暴力或恐嚇行為，且必須具持續性，甚至需要醫師評估，有達到罹患身心疾病之程度，要成立並不容易。

請繼續往下閱讀...

據了解，高中生的父母經營餐飲業，與鄰居互動和善，但孩子可能正值叛逆期，常因學業與生活習慣與父母爭執。最近他疑似不願幫忙經營家業，父母考量人事成本，原本打算增聘人手，最後只好暫時歇業，並到其他店家打工維持生計。

前幾天警方接獲報案，高中生指稱遭父母虐待，警方到場才發現，是父母不准他玩手機遊戲，但警方認為屬於合理管教，沒有觸法，在告誡、宣導後離開。

律師林育弘表示，行政院會去年底通過民法第1085條修正草案，刪除「父母得於必要範圍內懲戒其子女」的文字。修法更符合國際《兒童權利公約》精神，避免懲戒權被濫用成為暴力管教的理由。

以家暴規範來看，精神侵害也是家暴一環，但要認定相當困難。林律師舉例，如雲林一起判例，丈夫不僅以言語羞辱妻子，伴隨毆打與恐嚇行為，最後造成妻子內心痛苦，雲林地方法院認定為精神不法侵害，這類案例多半結合暴力與恐嚇，且具有持續性，還需醫師或心理師專業評估。

至於父母限制孩子使用手機，林律師說，衛福部保護服務司曾強調這不屬體罰，而是合理管教範疇，也屬家庭教育的一部分。但是否達到家暴程度，仍需院檢依照個案情況來認定。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法