9/24 今彩539頭獎開2注！800萬獎落彰化、高雄

9月24日晚上開獎的第114000232期今彩539頭獎開出2注，800萬獎落彰化、高雄。（台彩提供；本報合成）

2025/09/24 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕9月24日晚上開獎的第114000232期今彩539頭獎開出2注，由彰化縣員林市黎明里南昌路30號1樓的「炘財旺彩券行」和高雄市鳳山區經武路271號1樓的「金得億彩券行」開出。

第114000232期今彩539中獎號碼為「04、22、23、35、39」，頭獎開出2注，每注可得800萬；貳獎共171注中獎，每注可得2萬元；參獎共6668注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2688注中獎，每注可得50元。

請繼續往下閱讀...

第114000232期39樂合彩中獎號碼為「04、22、23、35、39」，四合開出4注，每注可得21萬2500元；三合共201注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9078注中獎，每注可得1125元。

第114000232期3星彩中獎號碼為「225」，壹獎共127注中獎，每注可得1萬元。

第114000232期4星彩中獎號碼為「2173」，壹獎共9注中獎，每注可得10萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（圖翻攝自台彩官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法