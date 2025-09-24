為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    搭機面交！金門公務員陷投資詐騙 2個月飛台4趟交付250萬

    金門1名女性公務員2個月內4度搭機飛台灣本島「面交」車手，250萬元全部被「詐」乾，金湖分局據報，派員前往台灣本島偵獲詐騙集團，今年已查獲車手取款17件、24人。（記者吳正庭翻攝）

    2025/09/24 21:21

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門1名女性公務員深信投資穩賺不賠，匯款給詐騙集團屢遭勸阻，竟不惜2個月內4度搭機飛台灣本島「面交」車手，等戶頭250萬元全部被「詐」乾，才大夢初醒、向警方報案。金門縣警局不忍類似案例一再重演，更擔心詐團利用中秋節伺機行騙，今天由局長黃壬聰出面宣導防詐。

    縣警局說，金門1名年約40歲女公務員，公餘投資金融理財，誤陷詐團釣魚伎倆，讓她投資3萬至5萬元就有約10%的利潤回收；詐團一邊以車手取款、一邊出金取信女子，女子也對自己眼光精準、穩賺不賠很有信心。

    女子匯款的金融機構行員，在了解相關背景後懷疑女子遇詐，苦勸不得要領，報警處理，多次成功阻絕女子匯款；女子眼見「資金」卡關，又在詐團花言巧語煽動下，深怕錯過時機，2個月內搭了4趟飛機去台北、高雄等地，將款項交給詐團車手，前後交付250萬元，一直到戶頭被詐空，身無分文，才向警方報案。

    縣警局金湖分局據報，見類案層出不窮，決定向上溯源，派幹員搭機前往台灣本島，一舉偵獲詐騙集團。警方統計，今年已查獲車手取款17件、24人。

    金湖分局長王貞惠分析，被詐騙者有種特別的情結，一是堅信自己的投資正確「不願醒過來」，另一種是在詐團煽動下，「只要再投資一點就可以全部拿回來」，被害者常深陷其中不自知，這時就需要警方或身邊親友介入。

    黃壬聰說，打擊詐騙是當前治安工作重中之重，有詐騙疑慮可打「165」反詐騙諮詢專線。

    金門縣警察局長黃壬聰憂心金門類似被詐騙案例增加，主動說明打詐成果及宣導防詐作為。（記者吳正庭攝）

    黃壬聰（中）率領防詐小組重要成員，宣示警方打擊詐騙決心。（記者吳正庭攝）

