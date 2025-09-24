為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    澎湖後送救護車車禍 機車雙載姊弟擦挫傷

    澎湖醫院救護車載運病人前往機場搭乘直升機，發生車禍。（凌天航空提供）

    澎湖醫院救護車載運病人前往機場搭乘直升機，發生車禍。（凌天航空提供）

    2025/09/24 20:45

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖1名70多歲女性疑似腦惡性腫瘤，緊急申請直升機後送，不料救護車前往澎湖機場途中，與蔡姓姊弟雙載機車發生車禍，導致蔡姓姊弟身體多處擦傷，澎湖縣政府消防局接獲報案，出動2輛救護車，1輛直奔機場，另1輛則載車禍受傷姊弟去醫院救治。

    馬公警分局調查指出，衛生福利部澎湖醫院救護車今（24日）晚6時14分，載運疑似腦惡性腫瘤的70多歲女性病患前往澎湖機場，準備搭乘澎湖縣駐地直升機凌天航空後送，轉診高雄榮民總醫院接受進一步治療，行經馬公市新店、新生路岔路口，與蔡姓姊弟騎乘機車發生擦撞車禍。

    蔡姓民眾（女、91年次）騎乘普重機車附載其弟弟（男、97年次）沿馬公市新生路西往東方向行駛（綠燈狀態），行至肇事地點，與洪姓男子（67年次）駕駛部立澎湖醫院救護車（紅燈狀態，有開啟警示燈、警報器）搭載後送病患沿新店路南往北接新店北路行駛發生碰撞，造成蔡氏姊弟倒地受到擦挫傷。

    警方到場後，針對雙方駕駛呼氣酒精濃度測試為零。肇事原因初步研判，蔡女駕駛普重機車未禮讓救護車優先通行，洪男駕駛救護車未注意車前狀況；確實原因需以30日後馬公警分局交通隊分析研判或車鑑會鑑定結果為準。

    救護車與機車發生車禍，現場出動2部救護車。（民眾提供）

    救護車與機車發生車禍，現場出動2部救護車。（民眾提供）

