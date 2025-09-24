為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    帶國中女回家10天嘿咻6次 男廚師慘了判6月

    吳姓男廚師在網路上結識15歲少女，在與少女交往的10多天內，發生6次性行為，被法院判處6月徒刑。（情境照）

    吳姓男廚師在網路上結識15歲少女，在與少女交往的10多天內，發生6次性行為，被法院判處6月徒刑。（情境照）

    2025/09/24 19:08

    〔記者林嘉東／基隆報導〕吳姓廚師，2年前在網路聊天室認識15歲國中少女後，發展成男女朋友，在交往10多天中，與少女發生6次性關係，事後被少女父親發現報警提告。基隆地院審結，將吳男依犯對14歲以上未滿16歲女子為性交罪合併判處6月徒刑。

    判決指出，吳姓廚師在2年前9月初，透過交友軟體LEMO結識少女；吳明知對方未滿16歲，在交往的10餘天期間，邀少女到他基隆市租屋處，發生6次性關係，被少女的父親發現報警提告；2人短暫10餘天的戀情也告吹。

    檢方調查時，少女指證歷歷，手繪吳租屋處房間擺設，加上吳也坦承犯行，遂將吳依涉犯對14歲以上未滿16歲女子為性交罪起訴。

    法官認為，吳與少女交往時，已知少女未滿16歲，卻未能克制自己，仍與少女發生性交行為，考量吳坦承犯行，並有意願調解，因少女父親並未到庭，致雙方無法達成和解，依吳男對14歲以上未滿16歲女子為性交罪，共犯6罪，各判處3月徒刑，合併應執行6月徒刑。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播