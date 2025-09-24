帶國中女回家10天嘿咻6次 男廚師慘了判6月

吳姓男廚師在網路上結識15歲少女，在與少女交往的10多天內，發生6次性行為，被法院判處6月徒刑。（情境照）

2025/09/24 19:08

〔記者林嘉東／基隆報導〕吳姓廚師，2年前在網路聊天室認識15歲國中少女後，發展成男女朋友，在交往10多天中，與少女發生6次性關係，事後被少女父親發現報警提告。基隆地院審結，將吳男依犯對14歲以上未滿16歲女子為性交罪合併判處6月徒刑。

判決指出，吳姓廚師在2年前9月初，透過交友軟體LEMO結識少女；吳明知對方未滿16歲，在交往的10餘天期間，邀少女到他基隆市租屋處，發生6次性關係，被少女的父親發現報警提告；2人短暫10餘天的戀情也告吹。

請繼續往下閱讀...

檢方調查時，少女指證歷歷，手繪吳租屋處房間擺設，加上吳也坦承犯行，遂將吳依涉犯對14歲以上未滿16歲女子為性交罪起訴。

法官認為，吳與少女交往時，已知少女未滿16歲，卻未能克制自己，仍與少女發生性交行為，考量吳坦承犯行，並有意願調解，因少女父親並未到庭，致雙方無法達成和解，依吳男對14歲以上未滿16歲女子為性交罪，共犯6罪，各判處3月徒刑，合併應執行6月徒刑。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法