    社會

    花蓮堰塞湖溢流釀傷亡 法務部啟動應變機制

    法務部。（資料照）

    2025/09/24 19:01

    〔記者王定傳／台北報導〕樺加沙颱風襲台造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢堤，光復鄉災情慘重，法務部長鄭銘謙極為重視，立即啟動相關應變機制，指示高檢署協調人力支援花蓮地檢署「即時相驗」釐清罹難者死因，並指示法務部保護司給予災區弱勢更生個案、馨生個案「即時關懷」，同時指派主任檢察官進駐中央災害應變中心，提供法律意見與調度司法支援，「跨部會合作」全力協助完成救援行動與後續處置。

    對此次災情及民眾傷亡，法務部表達深切關懷與哀悼，並立即啟動相關應變機制，鄭銘謙已指示張斗輝協調人力，支援花檢進行司法相驗，現已有5組檢察官與法醫進駐花蓮臨時指揮所，秉持嚴謹、尊重與迅速原則，「隨報隨驗」，期能儘速釐清罹難者死因，以利家屬處理相關事宜。

    法務部指出，鄭銘謙為避免災區的更生人及馨生人受災害，進而影響生計，同時指示保護司協調台灣更生保護會及犯罪被害人保護協會，給予災區弱勢更生個案、馨生個案經濟補助，以協助重建或修繕房屋、恢復農作，期讓受災家庭儘速恢復正常生活，減緩災害造成的影響，避免更生、馨生個案家庭陷入經濟困境，以落實「柔性司法」的溫暖關懷。

    法務部並表示，第一時間已指派主任檢察官進駐中央災害應變中心，提供法律意見與調度司法支援，並與各部會保持緊密聯繫，全力協助完成救援行動與後續處置，將持續關注災情發展，並全力配合行政院及相關部會應變措施，確保災後司法與法律服務不中斷，給予最即時、適切的協助。

