    首頁　>　社會

    台中大雅命案！惡霸毒蟲棄屍前妻 還曾爆打急診醫

    張嫌將前妻棄屍後，找父親收拾善後。（民眾提供）

    張嫌將前妻棄屍後，找父親收拾善後。（民眾提供）

    2025/09/24 18:44

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大雅區昨日驚傳命案，一名遭家暴陳姓女子倒臥騎樓昏迷死亡，警方追查30歲張姓前夫涉嫌犯案，陳女全身多處瘀青，遭張嫌棄置於住家附近騎樓，開車逃到彰化落網，遭聲押禁見，張嫌前科累累，是大雅地區頭痛人物，還曾經暴打清泉醫院急診醫師，如今曾聲押，鄰居都鬆了一口氣。

    張嫌是家中獨子，闖禍常讓父親收拾善後，前一段婚姻，育有一名孩子，與大他3歲同樣有毒癮的陳女再婚後，第二段婚姻也是以離婚收場，兩人長期無業，是大雅警方毒品列管人口，尤其張嫌有多項毒品與家暴前科，是鄰里眼中「藥仔組」，兩人離婚後仍有往來，近日張嫌再度找上陳女，卻發生不幸。

    張嫌疑似家暴陳女後，發現陳女失去生命跡象，竟開車將她載到住家旁的一戶無人居住的民宅騎樓丟包，隨後打電話通知爸爸處理善後，荒唐棄屍行徑引起街坊議論，鄰居坦言並不意外。

    據了解，張嫌脾氣極差，他極愛改裝車輛，曾經賣爛車詐財，前幾年到住家附近的清泉醫院看診，卻不滿醫師處置，當場暴打醫師，遭移送偵辦，民事賠償15萬元。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

