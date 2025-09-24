強化工廠防災應變能力 南消第4大隊聯手桂盟實地踏勘演練

南消四大與桂盟合作，現場踏勘了解廠區運作模式及生產物料儲放情況，強化廠區消防安全及緊急應變能力。（南消四大提供）

2025/09/24 18:29

〔記者劉婉君／台南報導〕有鑒於近期高雄小港區鋰電池工廠火災造成多人受傷，工廠安全引發關注，台南市消防局第4大隊今（24）日與桂盟國際股份有限公司合作，實地踏勘演練，了解廠區運作模式及生產物料儲放情況，強化業者的消防安全及緊急應變能力。

桂盟為全球知名鏈條製造品牌，今天的演練模擬廠區發生火災情境，廠內員工初期滅火、自主防災應變、通報，以及大量濃煙瀰漫廠區時的疏散避難流程，包含工廠室內裝設的偵煙式煙霧探測器、排煙設備，確保系統在事件發生時能正常運作，同時掌握場內生產物料的相關資訊，避免救災過程的人員傷亡及災情擴大。

第4大隊大隊長蔡國保表示，近期高雄小港鋰電池工廠的火災意外，造成多人受傷，並影響周邊空氣品質，凸顯大型工廠消防安全的重要性，「火災預防做得好、工廠安全沒煩惱」，各工廠廠內人員應熟悉災害應變流程，才能在事故發生時，能及早發現火勢，爭取初期滅火以及應變的逃生時間，有效降低人員傷亡與財產損失。

