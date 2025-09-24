東窗事發仍犯案！幼園狼師毛畯珅再判30年、併罰5億元

幼園狼師毛畯珅誰東窗事發後仍犯案，台北地院今認定他對40名女童犯510罪，再判30年、併罰5億元。（資料照，記者楊國文攝）

2025/09/24 17:59

〔記者張文川／台北報導〕台北市私立培諾米達幼兒園園長之子、教保員毛畯珅，性侵、猥褻6名女童224次，已被判處28年8月徒刑定讞入獄，北檢另案起訴他性侵、猥褻、偷拍多名女童，台北地院今認定他對40名女童犯510罪（含2件未遂），每罪各量處8個月至14年徒刑，總刑期共3552年，合併應執行有期徒刑30年，對於違反兒童少年性剝削罪，各併科罰金150萬至450萬元，合併罰金5億元。

判決理由指出，被害女童父母早在2022年12月，就曾向該幼兒園反映小孩疑遭毛畯珅性侵害，且前案（性侵猥褻6女童、判28年8月定讞）已東窗事發、檢警開始調查他的犯行時，毛男仍持續加害本案女童，且他從前案到本案，偵審期間都未見真心悔悟，犯後態度欠佳，故予重判30年。

請繼續往下閱讀...

判決書指出，毛畯珅於2021年9月13日至2023年7月10日間，在該幼兒園及托嬰中心內，先後對40名未滿7歲的40名女童，施以性剝削、妨害性自主、性隱私。

合議庭認定毛男觸犯232次「以強暴或違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像罪」，其中2罪未遂；「對未滿14歲女子犯強制猥褻罪」191次，「成年人故意對兒童犯無故攝錄性影像、竊錄非公開活動及身體隱私部位、竊錄身體隱私部位罪」85件、「無正當理由持有兒童之性影像罪」2件，總共510次犯行。

合議庭審酌毛男家境、學識良好，有社工、幼保專業，身為教保員和托育人員，利用對女童具有權威的管教地位，得以貼近女童，竟為滿足自身性慾，將女童視同發洩性慾的工具，且將兒童性影像賞作收藏品，犯罪時間將近2年，對眾多女童和其家庭均造成嚴重創傷。

北檢於本案起訴、追加起訴認定毛男共加害41名女童，北院審理後，認定其中對1名女童的證據不足而判無罪，其餘對40名女童的犯行，加上無故持有身分不詳的兒少性影像罪，共510罪皆判有罪。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法