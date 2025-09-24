搭飛機調整椅背撞擊後方乘客造成腦震盪 粗心旅客這下慘了

公共交通工具上椅背糾紛經常上演，台北市林姓男子調整飛機椅背撞擊後方乘客造成腦震盪挨告，桃園地檢署調查後依過失傷害罪嫌將他起訴。（圖非該事件班機。（資料照，記者余瑞仁攝）

〔記者余瑞仁／桃園報導〕搭乘公共交通工具時，「椅背糾紛」經常上演，國籍航空公司航班上就出現這樣一幕，台北市林姓男子去年7月舉家出遊後搭機返國，飛行途中幫睡著的孩子調整座椅角度時，未注意後方空間且應緩慢調整，讓椅背直接向後傾倒時撞擊後座鍾姓乘客頭部造成腦震盪，鍾男憤而提告，桃園地檢署調查後依過失傷害罪嫌將林男提起公訴。

檢方調查，26歲林姓男子今年7月8日晚間與家人一起搭乘我國國籍航空班機返國，飛航途中為了讓入睡的小孩較為舒適，卻未注意座椅後方乘客狀況，逕自調整座椅直接向後傾倒，椅背撞擊後方鍾姓乘客頭部，造成鍾男頭部外傷合併腦震盪；受傷的鍾男事後向航空警察局報案提告，警方移送桃園地檢署偵辦案件。

檢察官傳喚林男調查時，林男稱當時是為了讓小孩有更好的休息空間而調整椅背，不料力道沒拿捏好而造成後座乘客傷害，但非故意；不過，鍾姓乘客提告指稱，當天雙方曾因座椅調整問題發生爭執，認為林男用力傾倒椅背害他受傷是故意為之。

檢察官調查認為，林男將座椅椅背向後傾倒時，原應注意後方是否有足夠的空間及人員動態，避免撞擊後方乘客，卻疏未注意而撞擊鍾姓乘客，造成傷害；對於鍾姓乘客主張林男是故意傷害，經查雙方並不認識更無財務糾紛等，且原告於偵查中二度未到庭陳述，也無其他證據證明林男具故意傷害犯意，偵結依過失傷害罪嫌將林男起訴。

