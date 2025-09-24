「司法精神鑑定」幫老翁維護遺願 醫師：與生活息息相關

衛福部臺北醫院精神科醫師黃國洋指出，司法精神鑑定分行政、民事、刑事範疇。（衛福部臺北醫院提供）

2025/09/24 18:12

〔記者黃政嘉／新北報導〕衛生福利部臺北醫院精神科醫師黃國洋分享，1名逾80歲的老先生在生前立下遺囑，但家屬懷疑其心智狀態而引發爭議，法院委託進行司法精神鑑定，確認老先生在立遺囑時具備完整意思能力，幫助老先生維護遺願，黃國洋提醒，司法精神鑑定往往被誤解僅在刑事案件使用，事實上，還分行政、民事範疇，跟民眾日常生活息息相關。

「司法精神鑑定不只是法庭上的工具，更是家庭紛爭中的客觀依據，避免情感與利益糾葛模糊真相。」黃國洋有多年司法精神鑑定經驗，他表示，司法精神鑑定分行政、民事與刑事3大範疇，不僅涉及犯罪責任，還與遺囑效力、保險理賠以及家庭監護等問題緊密相連。

請繼續往下閱讀...

行政法規鑑定，常見於申請身心障礙證明、勞保與公保失能鑑定，以及強制社區治療或強制住院治療等，與一般民眾關聯最密切；民事司法精神鑑定，涵蓋監護或輔助宣告、重大財產或契約的意思能力判斷，以及遺囑效力確認，影響家庭與財產分配；刑事司法精神鑑定，包括被告受審能力、犯罪時責任能力，以及量刑前社會調查等，確保司法判決的公平性。

黃國洋另表示，司法精神鑑定是保障司法公正、守護家庭與社會的工具，社會大眾長期誤以為精神疾病患者犯罪就能免責，事實上，根據司法院統計2016年至2021年的全國暴力犯罪資料，僅不到2%的罪犯經鑑定後得到減刑或免刑要件，他強調，不應將精神疾病患者標籤化，也避免以偏概全，唯透過專業，才能還原事實，促進社會理解與信任。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法