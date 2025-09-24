信大水泥爆非常規交易 總經理、林姿妙兒2主嫌100萬交保

信大水泥爆發非常規交易，宜蘭地檢署訊後諭知信大總經理楊大寬、林姿妙兒子林佑澤分別以100萬元具保候傳。（記者江志雄攝）

2025/09/24 17:41

〔記者江志雄／宜蘭報導〕上市公司信大水泥被人檢舉涉入非常規交易，疑把原料低價賣給宜蘭縣長林姿妙兒子林佑澤，林再高價轉售牟利，損害股東權益。宜蘭地檢署傳喚16人到案，主嫌信大總經理楊大寬及林佑澤涉犯證券交易法、稅捐稽徵法，檢察官訊後分別諭知100萬元具保候傳。

宜蘭地檢署今天（24日）發布新聞稿指出，宜檢檢察官昨天指揮調查局北部地區機動工作站，偵辦信大水泥公司經理人違反證券交易法等案件，持搜索票搜索16處，通知主嫌楊大寬、林佑澤等16人到案釐清案情。

檢察官漏夜偵訊後，認楊大寬、林佑澤共同涉犯證券交易法、稅捐稽徵法等罪嫌重大，有羈押理由，惟無聲請羈押必要，分別諭知100萬元具保候傳。

據了解，宜檢最近接獲檢舉，信大水泥以低於市價價格，將水泥相關原料低價賣給林佑澤，林高價轉售賺取價差，以非常規交易手法損及股東權益，還涉及逃漏稅。檢察官傳喚12名被告、4名證人，其中10名被告分別以3萬到100萬元具保候傳，楊大寬、林佑澤罪嫌重大，被列為主嫌。

信大水泥昨天發出重訊，直指信大水泥依照調查局要求，配合提供相關資料，公司營運及財務一切正常，無重大影響。

信大水泥是國內老牌水泥公司，總公司在台北，生產線在宜蘭蘇澳，林姿妙兒子林佑澤以主嫌捲入其中，引起諸多聯想，至於詳細案情，宜蘭地檢署以偵查不公開為由，沒有進一步說明。

