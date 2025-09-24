人夫外遇貼臉摟抱秀戒指存曖昧照 小三辯「思想西化」慘噴80萬

挨告的簡女辯稱，人夫思想西化，與他人也有親吻臉頰等舉動，否認介入婚姻。（情境照）

2025/09/24 17:42

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市一名人妻指控丈夫於婚姻存續期間，與簡姓女子互動親密、情感曖昧，長達4年之久，嚴重破壞婚姻，憤而提告求償100萬元。台北地方法院審理認為，2人保存多張摟抱、親吻合照，已逾越一般朋友分際、情節重大，判決簡女須賠償人妻精神慰撫金80萬元。全案可再上訴。

判決指出，人妻主張，簡女明知丈夫已婚，卻自2020年間起至2024年間，頻繁與其外出慢跑、游泳、用餐、旅遊，甚至共同慶生以及出國。人妻舉證的LINE相簿照片，包括2人第一次單車旅行紀念、2020 Happy Birthday、2022 親愛的Steve生日快樂及歐洲行等，顯示2人親吻臉頰、摟抱、牽手、比手指愛心，甚至展示戒指，舉止親密，嚴重侵害其配偶權，因此求償100萬元。

簡女抗辯，與簡男僅為工作夥伴，出遊多有友人同行，照片未出現擁吻或衣衫不整，互動僅止於友誼。她並稱，簡男思想西化，與他人也有親吻臉頰等舉動，否認介入婚姻，且該主張已逾2年時效，請求駁回。

不過，北院勘驗相片內容，發現2人互動模式由頭靠、摟抱、親吻臉頰，進一步發展至牽手、展示戒指，且時間跨越4年，地點涵蓋國內外，難以解釋為單純公務或朋友往來。法官認為，這些行為依一般社會觀感，已足以動搖婚姻忠誠基礎，屬侵害配偶權，情節重大。

針對時效爭點，北院指出，雖簡女主張人妻早於2021年就知情，但未能提出具體證據；反之，人妻於2024年才從相片與丈夫坦承口中確認事實，提告仍在時效內，因此駁回被告抗辯，判決簡女應賠償80萬元。

