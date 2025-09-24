移民署幫助新住民體驗中秋文化 泰國新住民分享「榴槤月餅」滋味

泰國新住民黃琬茹分享泰國榴槤月餅的異國新風味與在台生活點滴。（記者王冠仁翻攝）

2025/09/24 17:19

〔記者王冠仁／台北報導〕一年一度的中秋節即將到來，移民署為了幫助新住民進行文化交流，感受中秋節闔家圓滿之文化寓意，台北市服務站於今天舉辦的「新住民家庭教育及法令宣導」課程，邀請來自泰國的新住民黃琬茹擔任講師，分享泰國榴槤月餅的異國新風味與在台生活點滴。

黃琬茹指出，她兒時在泰國時，每逢中秋節母親都會牽著她到清邁唐人街買獨特的榴槤口味月餅，而如今她透過自己手藝分享這份泰國的獨特風味給在台親朋好友，許多親友對這獨特的異國風味都感到很驚訝。

請繼續往下閱讀...

黃琬茹也說，對身處異鄉的泰國人而言，榴槤月餅不僅是家鄉的縮影，也是難忘的回憶，希望更多人透過味蕾認識她的家鄉。

移民署表示，黃琬茹來台已近36年，初時因為語言不通經歷了一段艱難的適應期，她說在泰國騎機車非常自由，很不習慣台灣的交通號誌及規則，所以每次外出都非常謹慎，直到後來努力學習中文才漸漸熟悉台灣交通法規。

黃為了兼顧家庭與經濟，考取執照擔任泰語教師及泰語教學YouTube主播，積極投入泰國文化推廣、教育領域，透過分享自身經驗與專業，更鼓勵現場新住民勇敢發聲與展現自我價值。

移民署也提醒，因應中秋節傳統應節習俗，請海外親友不要自境外寄遞豬肉產品到台灣，若違規輸入豬肉成分產品，最高可處7年有期徒刑併科300萬元罰金，切勿因疏忽誤觸法令。

泰國新住民黃琬茹分享泰國榴槤月餅的異國新風味與在台生活點滴。（記者王冠仁翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法