    台積電3內鬼工程師涉竊密抗告失敗 確定羈押禁見3個月

    台積電3內鬼工程師涉竊密抗告失敗，確定羈押禁見3個月。（資料照）

    2025/09/24 17:06

    〔記者張文川／台北報導〕護國神山「台積電」離職工程師陳力銘，轉投至東京威力科創公司後，找現職台積電工程師吳秉駿、戈一平，以筆記型電腦遠端登入台積電系統，持手機翻拍2奈米製程的機密資料，高檢署上月依違反國家安全法起訴3人，移審智慧財產及商業法院，合議庭9月1日裁定3人皆羈押禁見3個月；陳等3人皆提抗告，最高法院今駁回確定。

    檢調查出，東京威力是台積電的蝕刻機供應商，為了切入2奈米製程，測試尋求蝕刻機站點供應資格，但去年底最終測試沒過關，失去訂單。

    檢方查出，陳力銘從台積電跳槽至東京威力，擔任行銷產品經理，因績效壓力等，自2023年8月至今年5月間，找昔日同事吳秉駿、戈一平幫忙，約對方在台積電外部會議室、餐廳及各自住處見面，說服2人打開公司配發的筆電登入系統，讓他持手機翻拍製程或實驗結果等商業機密，吳讓陳翻拍資料3次、戈讓拍1次，陳將部分機密輸入其工作日誌，回報給東京威力。

    台積電內控調查查覺怪異，展開內部調查，今年7月8日提告，高檢署7月25日、28日指揮調查局發動2波搜索約談，訊後聲押禁見獲准，8月底偵結起訴3人。

