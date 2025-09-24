基隆市府前臨時人員收受「大日」賄賂195萬元 判刑12年

基隆市政府交通旅遊處前臨時人員陳文輝，收受基隆市東岸停車場員前營運商大日公司負責人蘇幸福賄賂，累計4年共收賄195萬元。基隆地院審理後，依陳文輝累計收賄11次，依陳犯貪污治罪條例合併判處12年，褫奪公權8年。（記者林嘉東攝）

2025/09/24 16:40

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市政府交通旅遊處前臨時人員陳文輝，被控自2018年起，收受基隆市東岸停車場前營運商大日公司負責人蘇幸福賄賂，累計4年共收賄台幣195萬元。基隆地院審理後，對陳文輝累計收賄11次，依陳犯貪污治罪條例收賄罪合併判處12年，褫奪公權8年。

判決指出，基隆市政府交通旅遊處前臨時人員陳文輝，負責基隆市東岸立體停車場營運及督導、考核；陳被控在市府交通處實施督導前，以電話或面談方式，將交通處內部督導重點、客訴等情形洩漏給蘇幸福，使大日提早因應，免因顧客滿意及服務效率等營運績效評估事項評分過低，影響續約；蘇為回報陳，自2018年起至2022年止在辦公室交付賄賂，累計行賄陳員10次共95萬元，另在2022年取得基隆市信二路立體停車場委託經營管理標案後，行賄陳100萬元。

基隆地檢署去年8月間，將蘇幸福、陳文輝依涉犯貪污治罪條例行賄、收賄罪，陳文輝、另與賀長渤涉公務員洩漏國防以外應祕密之文書罪，蘇幸福、陳姓與蘇姓財務主管等人涉犯詐欺得利罪，蘇幸福、蘇姓財務主管、羅、林徐會計人員另均涉犯偽造文書、商業會計法明知為不實之事項填製不實會計憑證罪等罪。

法院審理時，陳、賀均坦承犯行，法官認為陳受雇從事公務，竟為謀求不法利益，敗壞公務員風紀，審酌陳雖坦承犯行，但並未繳交犯罪195萬元犯罪所得，依陳犯貪污治罪條例收賄罪合併判處12年，褫奪公權8年，另犯公務員洩漏國防以外之秘密罪判處6月徒刑。

此外，時任基隆市政府交通旅遊處技正賀長渤，則在基隆市政府辦理信二路立體停車場委託經營標案時，被控把標案資料交給陳文輝，由陳以手機拍照後，以手機通訊軟體傳給大日公司，另於廉政署調查期間，打電話通知大日陳姓員工將被調查。法院依賀犯公務員洩漏國防以外之秘密罪共2罪，合併判處10月徒刑，得易科30萬元罰金。緩刑3年。

至於，蘇幸福等人被控貪污治罪條例行賄、偽造文書、商業會計法等罪，法院另案審理中。

