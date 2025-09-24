助富商討18萬餐費公布女營業員個資 「房產美魔女」判4月上訴駁回

有「房產美魔女」稱號的王子苓，被控為協助富商對女證券營業員索討18萬餐費或出氣，竟公布其個資，被判刑4月、可易科罰金，上訴高院今駁回。（記者楊國文攝）

〔記者楊國文／台北報導〕有「房產美魔女」稱號的王子苓，被控因不滿外型亮眼的蘇姓證券女營業員向王姓富商索討18萬元餐費，竟在LINE群組與臉書公布蘇女姓名、名片與個人照片，並在群組轉傳標題含有「飯局詐騙」的新聞連結，台北地院認定王子苓違反個人資料保護法，判刑4月、得易科罰金12萬元，王女不服上訴，高等法院今判決上訴駁回，還可上訴。

全案發生在2023年11月24日，蘇女與王姓富商相約至北市南港一家高級餐廳用餐，王男臨時取消，蘇女雖未實際用餐，事後仍向王男索取18萬元餐費。王男照付後，向王子苓抱怨此事，懷疑自己是否遇上「飯局詐騙」。

王子苓得知後相當不滿，陸續在LINE群組「台灣寶島商業交流會」中，以化名「Linda」張貼新聞連結，並註明蘇女姓名、公司及個資，甚至傳送名片圖片；王女接著又轉往臉書，以帳號「Chanel Linda」發文並公開蘇女姓名與名片，貼文寫道：「詐領18萬、詐騙犯！各位請小心！」在網路引起廣泛關注。蘇女提告王子苓違反個資法。

王子苓辯稱，自己是代友討餐費，且所述為事實，屬於合理揭露，否認不法。

台北地院審理認為，王子苓主動附上可辨識蘇女照片與名片等個人資訊，造成他人易於識別、進而形成網路公審，已違反個資法，判刑4月，得易科罰金12萬元。全案上訴高院。

高院審理時，王女仍否認犯行，但請求給予緩刑。高院審理後認為，依據王女傳送相關內容，除可使一般人識別其傳述新聞連結中涉嫌詐欺王姓富商者為蘇女，其傳送的內容屬個資法規範的「個人資料」。

高院指出，王女傳送的蘇女個資，已逾越蒐集的特定目的必要範圍，違反個資法第20條規定，而且依王女在社群軟體內的發話內容，可知其目的是在引發第三人對蘇女負面評價，使不特定多數人以任意批評的方式施壓、指摘蘇女，以達群眾公審效果，一審判決4月徒刑，並無違誤不當。

