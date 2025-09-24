毒蟲狠殺前妻竟逃回外婆家裝沒事 警上門舅才知「闖大禍」

張男犯案後即駕車南下，躲藏於彰化田尾的外婆家。（民眾提供）

2025/09/24 16:27

〔記者陳冠備／彰化報導〕台中市大雅區發生一起駭人命案！33歲陳姓女子23日凌晨被發現陳屍騎樓，身上傷痕累累。警方偵辦發現張姓前夫涉有重嫌，犯案後即駕車南下，躲藏於彰化田尾的外婆家，不知情的舅舅還幫忙買早餐招待，直到警方上門逮捕，才驚覺原來外甥已經「闖大禍」。

警方調查，張男（30歲）與前妻雖已離婚，但仍保持聯繫。案發當天凌晨4時許，兩人外出返家，陳女已陷入昏迷，張男竟將她丟在騎樓後揚長而去。鄰居發現趕緊報案，陳女送醫不治，身上有多處瘀青。警方循線追蹤，發現張男逃回田尾外婆家，立即進行圍捕。



張男的舅舅透露，張男已逾5年未返家，昨日突然出現令家人相當驚訝，問他原因也不發一語，僅沉默地滑手機、看電視，還要求買早餐，絲毫看不出犯下殺人重罪，直到上午11時警方上門將人壓制帶走，才驚覺事態嚴重。

據了解，張男作案後疑因吸毒精神不穩，對於前妻死因閃爍其詞，僅一再推託是「債務糾紛」所致。全案朝殺人罪方向偵辦，詳細案情正由檢警進一步釐清。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

