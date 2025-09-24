為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    毒蟲狠殺前妻竟逃回外婆家裝沒事 警上門舅才知「闖大禍」

    張男犯案後即駕車南下，躲藏於彰化田尾的外婆家。（民眾提供）

    張男犯案後即駕車南下，躲藏於彰化田尾的外婆家。（民眾提供）

    2025/09/24 16:27

    〔記者陳冠備／彰化報導〕台中市大雅區發生一起駭人命案！33歲陳姓女子23日凌晨被發現陳屍騎樓，身上傷痕累累。警方偵辦發現張姓前夫涉有重嫌，犯案後即駕車南下，躲藏於彰化田尾的外婆家，不知情的舅舅還幫忙買早餐招待，直到警方上門逮捕，才驚覺原來外甥已經「闖大禍」。

    警方調查，張男（30歲）與前妻雖已離婚，但仍保持聯繫。案發當天凌晨4時許，兩人外出返家，陳女已陷入昏迷，張男竟將她丟在騎樓後揚長而去。鄰居發現趕緊報案，陳女送醫不治，身上有多處瘀青。警方循線追蹤，發現張男逃回田尾外婆家，立即進行圍捕。

    張男的舅舅透露，張男已逾5年未返家，昨日突然出現令家人相當驚訝，問他原因也不發一語，僅沉默地滑手機、看電視，還要求買早餐，絲毫看不出犯下殺人重罪，直到上午11時警方上門將人壓制帶走，才驚覺事態嚴重。

    據了解，張男作案後疑因吸毒精神不穩，對於前妻死因閃爍其詞，僅一再推託是「債務糾紛」所致。全案朝殺人罪方向偵辦，詳細案情正由檢警進一步釐清。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播