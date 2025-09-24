幼園狼師毛畯珅判28年8月已入獄 另犯非禮39童一審加判30年

北檢持續溯源追查，發現毛畯珅還性侵、猥褻、偷拍39名女童，還在餐廳、 商場等場所偷拍數百名幼童、少女如廁，台北地檢署去年10月另案偵結起訴，台北地院今宣判，判處30年有期徒刑、並罕見併科罰金5億元。（資料照）

2025/09/24 16:14

〔記者張文川／台北報導〕台北市私立培諾米達幼兒園園長之子、教保員毛畯珅，多次性侵、猥褻6名女童224次，今年5月被最高法院判處28年8月有期徒刑定讞，已發監服刑；北檢持續溯源追查，發現他還性侵、猥褻、偷拍39名女童，還在餐廳、商場等場所偷拍數百名幼童、少女如廁，台北地檢署去年10月另案偵結起訴，台北地院今宣判，判處30年有期徒刑、並罕見併科罰金5億元。可上訴。

若此部份的犯行將來也有罪定讞，被害人增至45人，將會與已確定的28年8年刑期，合併定應執行刑期，很可能達到多罪合併有期徒刑的法定上限30年，將成為性侵案判刑最重案例。

台北地檢署起訴指出，毛畯珅自2021年10月至2023年7月間，在幼保機構等處，對幼童加重強制性交、加重強制猥褻，並用手機等設備從旁拍攝，或偷拍幼童性影像，總計有39名幼童受害。

毛男並於2022年9月間，用手機登入幼兒園監視器軟體，將幼童在教室更衣的性影像畫面，轉存至個人電子設備。

檢方還查出，毛男從2023年2月17日起，在街道、餐廳、 商場、公園等公共場所，伺機挑選身分不詳的兒童或少年，使用手機、針孔攝影機偷拍數百名兒少的性影像；另於2023年2月間，持續透過通訊軟體 Telegram等管道，下載身分不詳的兒少性影像照片及影片。台北地院今審結宣判。

至於毛畯珅性侵、猥褻6名幼童的前案，毛男在幼兒園以說故事為藉口，對多名女童伸出狼爪，還命令被害女童不能說出來。檢警調查，毛男僅有教保員資格，2022年7月至2023年7月在該幼兒園任教，期間趁家長晚來接女童，或利用女童想玩遊戲的心理，將女童抱在懷裡，伺機以手指性侵或猥褻。

檢警第一階段清查發現6名女童受害，北檢依加重強制性交及猥褻等罪起訴，之後追加起訴兒少性剝削等罪；一審北院依加重強制性交罪11罪、加重強制猥褻罪207罪、拍攝性影像罪共6罪，刑期共1252年6個月，合併應執行刑28年；二審高院今年1月多認定一罪，依225罪加重改判28年8月；最高法院今年5月駁回上訴定讞。

