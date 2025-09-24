為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新埔警分局關西所有喜 獲亞洲健康智慧園區捐贈巡邏車1輛

    亞洲健康智慧園區捐贈1輛Toyota RAV4巡邏車。（新埔警分局提供）

    亞洲健康智慧園區捐贈1輛Toyota RAV4巡邏車。（新埔警分局提供）

    2025/09/24 16:18

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新埔警分局關西分駐所今天有喜！獲轄內企業亞洲健康智慧園區捐贈1輛Toyota RAV4巡邏車，幫助提升基層警力勤務能量，維護在地治安和交通，縣警局長林建隆、新埔分局長張舒喻代表受贈，地方各界則到場觀禮，主持捐贈儀式的亞洲健康城董事長彭培業還親自擔任駕駛，搭載林建隆、張舒喻登上這輛巡邏車開啟首航。

    彭培業說，關西分駐所的同仁勤務辛苦，地方有目共睹。林建隆則回應，這是警企合作的最佳示範，更讓警方在治安、交通的工作上如虎添翼。

    張舒喻說，亞洲健康城自2023年落成啟用，創造許多在地就業機會，帶動地方產業發展。這次捐贈巡邏車，展現對警政工作的支持與關懷，未來將廣泛運用於治安巡邏、交通勤務以及緊急應變上，強化警方執勤能量。

    亞洲健康城董事長彭培業（前右起順時針依序）親自擔任駕駛，搭載新竹縣警局長林建隆、新埔分局長張舒喻一起首航。（新埔警分局提供）

    亞洲健康城董事長彭培業（前右起順時針依序）親自擔任駕駛，搭載新竹縣警局長林建隆、新埔分局長張舒喻一起首航。（新埔警分局提供）

    亞洲健康城董事長彭培業（左起依序）代表公司捐贈巡邏車給新埔分局，新竹縣警局長林建隆、新埔分局長張舒喻歡喜笑納（新埔警分局提供）

    亞洲健康城董事長彭培業（左起依序）代表公司捐贈巡邏車給新埔分局，新竹縣警局長林建隆、新埔分局長張舒喻歡喜笑納（新埔警分局提供）

