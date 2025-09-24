鐵皮工廠3死惡火 新北消防：遵守火場逃跑SOP提高生還機率

新北市消防局呼籲，照著SOP，逃生機率將會大大提高。（記者徐聖倫翻攝）

2025/09/24 15:54

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市樹林工廠一把惡火燒死一家三口，新北市消防局表示，所有火警類型逃生方法都有SOP，若民眾不幸遇到，第一時間請大聲示警，依照平時熟知的逃生路線往室外逃跑，每出一道門切記關門以阻火源，將能大大提高逃生機率。

消防局表示，火警粗分為「火源在門外」、「火源在門內」2種，首先，火源若在門外，首先輕觸門把試溫，若不燙就趕緊開門往室外逃跑，每出一道門離開後都要關門，阻擋火勢蔓延；若門把太燙，則以濕毛巾、濕布堵住門下縫隙，往火源反方向逃跑，開窗大聲呼救，切勿隨意跳樓，等待救援。

而火源若在門內，趕緊請老人、孩童先行出門逃跑，就地看是否有滅火器能夠即時撲滅；若火勢太大已無法自行滅火，滅不掉也要逃得掉，趕緊離開現場往室外逃跑，一樣每出一道門要記得關門，阻斷火源。

消防專家提醒，發生火災時，千萬不要躲在浴室，因為浴室的門和天花板大多是塑膠材質，不耐高溫，只要濃煙的溫度就可以使塑膠門熔化變形。同時，浴室門下方也有通風百葉，因此躲在浴室無法有效阻絕濃煙，常會因遭到濃煙侵襲而造成傷亡。

消防專家進一步說明，尤其浴室內常沒有對外窗戶，無法對外呼叫，救難人員不易發現。

此外，消防專家也強調，民眾若在火場中，千萬不可用塑膠袋套頭，因為塑膠袋套頭不但無法裝到新鮮空氣，反而會因呼吸而在塑膠袋上產生霧氣，影響逃生視線及速度，甚至若遇火場高溫，塑膠袋也會熔化而黏在皮膚上。

