成功嶺中彈士兵左臉毀損 榮總醫師曝：重建至少需1、2年

台北榮總口腔顎面外科主任吳政憲指出，這類案例與腫瘤切除後的顏面重建相似，但因槍枝擊發會殘留金屬碎片，手術環境更為複雜，難度極高，預估「沒有一、兩年大概完成不了」。（記者邱芷柔攝）

2025/09/24 15:46

〔記者邱芷柔／台北報導〕成功嶺射擊訓練意外造成18歲邵姓義務役士兵左臉嚴重毀損，昨已轉送台北三軍總醫院治療，後續重建進度備受關注。台北榮總口腔顎面外科主任吳政憲今（24日）受訪表示，這類案例與腫瘤切除後的顏面重建相似，但因槍枝擊發會殘留金屬碎片，手術環境更為複雜，難度極高，預估「沒有1、2年大概完成不了」。

吳政憲指出，根據目前報導資訊，患者左眼功能幾近喪失，但仍未摘除，若能保留可維持外觀形狀，但已無視力功能，若無法保留，未來恐需義眼輔助。由於顏面大部分骨架缺損，必須先重建骨架，再進行軟組織修補。

台北榮總今天舉辦記者會，展示口腔顎面外科團隊如何結合電腦輔助設計（CAD）、虛擬手術規劃（VSP）、導航系統、3D列印與個別化植入物，成功應用於頭頸腫瘤與顏面外傷患者的重建，不僅恢復外觀，更能重建口腔功能。

針對邵姓士兵案例，吳政憲說，若生命徵象穩定，後續重建手術計畫可透過電腦模擬與3D列印技術規劃，所需骨材可取自小腿骨、骨盆或肩胛骨等，但自體取骨恐影響供區功能，另有人工骨材可輔助使用。

吳政憲說，重建過程需分階段進行，包括骨架架設、皮瓣修復與多次修正手術，歷程漫長。他強調，除了生理修復，患者還需長期復健與心理支持，是跨專科合作的艱鉅挑戰，雖然難度極高，但在現有醫療技術下，重建確實可行，只要縝密規劃與耐心配合，成果會隨治療與復健逐步改善。

