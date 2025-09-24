SOGO收賄案蘇震清仍有逃亡可能 高院延長限境8月

無黨籍前立委蘇震清捲入SOGO經營權收賄風波，一審被判10年，已上訴，高院審理認定蘇有逃亡可能，仍有境管必要，裁定蘇自9月29日起延長限制出境、出海8月。（記者楊國文攝）

2025/09/24 15:58

〔記者楊國文／台北報導〕朝野立委身陷SOGO經營權收賄案風波，其中無黨籍前立委蘇震清一審被判刑10年最重，數度遭限制出境、出海；高等法院日前開庭，蘇主張無逃亡可能，請求解除限制出境、出海，高檢署指出，蘇涉貪污重罪，且一審被重判10年，逃亡可能性高，建請繼續延長境管。高院審理認定蘇有逃亡可能性，仍有境管必要，裁定9月29日起延長限制出境、出海8個月。

高院法院裁定指出，蘇震清雖然否認犯行，但審酌相關人證、通訊監察譯文、通訊軟體對話紀錄、相關資金流向憑證及帳冊等證據，顯示他涉犯貪污治罪條例第5條職務上行為收賄罪，且犯罪嫌疑重大，乃最輕本刑5年以上的重罪。

高院也認定，蘇震清被北院重判10年，且身為前任立員，有豐富之人脈、資源及相當資力，無法排除逃亡海外的可能，加上限制出境、出海已經是對蘇清干預較少的強制處分，為確保審判、日後若有刑罰執行需要都能順利進行，裁定自9月29日起延長限制出境、出海期間8月，並通知執行機關移民署及海洋委員會海巡署執行此項境管處分。可抗告。

高院考量蘇震清的限制出境、出海禁令，將於9月28日屆滿，本月18日下2時30分傳喚蘇震清出庭，針對是否延長限制出境、出海一事，由他及律師、高檢署表示意見。

高檢署檢察官陳韻如指出，蘇震清涉及貪污重罪，且被北院重判10年徒刑，其逃亡的可能性，限制出境、出海的原因尚未消滅，建請高院應繼續延長限制出境、出海。

蘇震清交由律師陳坤地表示意見，陳坤地以3點理由指出，不應該對蘇繼續延長限制出境、 出海，首先，蘇震清歷來皆凖時到庭，無相當理由顯示蘇有亡之虞；其次，蘇雖然一審被判刑10年，但基於無罪推定原則，並非應該被限制出境、出海理由；最後，是蘇從偵查、一審、二審審理至今，均無故意延遲訴訟，不符合刑事訴訟法第93條之2的限制出境的原因。

庭訊後，蘇震清受訪表示，每次庭訊都遵期出庭，而且他已經當阿公，目前雖無出國計劃，但是他絕不可能會逃亡，將他限制出境、出海，根本沒有必要。

檢方調查指控，前太平洋流通投資公司負責人李恆隆涉嫌透過中間人，行賄時任立委蘇震清、廖國棟、陳超明、徐永明等人，透過公司法修法或舉辦公聽會，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，以奪回SOGO百貨經營權。

台北地院依貪污治罪條例的不違背職務收賄罪，重判蘇震清等多位立委，其中，蘇震清被重判10年、廖國棟8年6月、徐永明7年4月、陳超明7年8月徒刑，多位立委辦公室主任、助理亦被判刑，全案上訴高等法院審理。

