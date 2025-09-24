為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    色房東強吻女房客摸下體 賠130萬還判7月徒刑

    台中王姓房東去年和女房客喝酒時強吻，還襲胸、摸下體，被害人提告後，王男不但賠130萬和解，還被判刑7個月、緩刑3年。（記者陳建志攝）

    2025/09/24 15:13

    〔記者陳建志／台中報導〕台中一名王姓房東，去年和女房客在住處喝酒，沒想到趁她起身時出手拉住她，女房客跌坐在王男身上，王男不但強吻，還伸出鹹豬手撫摸胸部和下體，女房客掙脫後向警方報案，台中地院審理時王男坦承犯行，並和女房客以130萬元達成和解，法官依強制猥褻判有期徒刑7月，緩刑3年，可上訴。

    檢警調查，王姓房東去年8月10日凌晨1點半，和女房客在住處1樓飲酒，途中女房客想起身離開時，王男卻出手拉住她，並趁女房客跌坐在他身上時，欲強吻女房客，雖女房客強力抵抗，王男仍伸出鹹豬手，趁機撫摸她的胸部及下體，女房客掙脫後氣炸向警方報案。

    王男在檢警調查時，矢口否認有強吻、襲胸犯行，辯稱沒有觸碰女房客的身體，只有喝酒時互相有碰觸到手部，其他沒有越矩行為，不過因女房客指證歷歷，檢察官依強制猥褻起訴。

    不過，台中地院審理時，王男已坦承犯行，法官認為，王男為滿足一己私慾，竟利用與女房客獨處機會，對她犯強制猥褻行為，讓女房客身心嚴重受創，所為實不足取，不過念及犯後坦承犯行，態度尚可，且在審理期間與女房客以130萬元達成和解，女房客也同意給予緩刑的機會，依強制猥褻，判處7個月徒刑，緩刑3年，可上訴。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

