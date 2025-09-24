為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    曾騙薔薔父女房產！陳國帥「假購屋真套利」 再判賠3屋主逾2500萬

    法官認為，陳國帥（中）與同夥利用地政士事務所及資產開發公司偽裝購屋交易，須連帶賠償三名屋主逾2500萬元。（資料照）

    2025/09/24 15:10

    〔記者劉詠韻／台北報導〕中華地政士聯合法律事務所負責人陳國帥（現改名陳永謙），曾因對網紅薔薔父女施行「騙屋詐貸」手法而引發社會關注。士林地方法院審理陳男另一起「假購屋真套利」民事詐欺案，認為其與同夥利用地政士事務所及資產開發公司偽裝購屋交易，共同策劃詐欺行為，實為套利，判決須連帶賠償3名屋主逾2500萬元。

    判決指出，陳國帥自2017年9月起透過中華地政士聯合法律事務所、中華國際資產開發有限公司組織犯罪，沈咨凡負責事務所操作、簽約流程，李孟烽則管理行政及文件保管工作，其他成員擔任人頭買受及向民間金主借款等角色。

    於莊姓被害人一案，莊先透過591網站刊登房屋廣告後，被指揮買受人陳詩龍騙取房屋所有權，並向民間金主設定1800萬元抵押借款。最終，莊僅收回部分款項，剩餘損失共459萬餘元。

    高姓被害人則涉及房仲銷售，名義買受人同樣取得房產所有權，並設定1500萬元抵押借款，尾款828萬元未收回。

    至於許姓被害人，被告則透過代理人完成房產移轉及1440萬元抵押設定，未收回尾款多達1376萬元。

    陳國帥辯稱，房屋買賣爭議屬原告違約。李孟烽表示自己僅為事務所員工，未直接參與操作，而沈咨凡則未提出辯護。

    士林地院審理認為，被告3人在各案中明確分工、共同實施詐欺行為，應負連帶賠償責任，判決陳國帥、沈咨凡及李孟烽須連帶賠償莊男459萬餘元；陳國帥、李孟烽須分別連帶賠償高、許被害人828萬元、1376萬元。

