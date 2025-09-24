命運弄人！彰化菜販「美華」撞死路人「美華」 賠錢和解獲緩刑

彰化縣花壇鄉彰員路4月間發生一起死亡車禍，肇事者與死者竟同名「美華」，讓承辦員警驚呼命運弄人。（民眾提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣花壇鄉4月間發生一起死亡車禍，一位名為「美華」的女菜販凌晨開車出門，撞上正在過馬路的75歲婦人，卻沒停車查看而肇事逃逸，巧合的是，不幸死亡的婦人，與菜販竟同名「美華」，讓員警直呼「命運弄人」。

彰化地方法院依過失致死與肇事逃逸兩罪，合併判刑1年8月，但考量菜販「美華」賠償死者「美華」的子女80萬元，法官宣告菜販「美華」緩刑4年，免除她蹲苦窯之災。

判決書指出，案發當時約凌晨4時，女菜販「美華」正駕駛小客車外出擺攤賣菜，行經花壇鄉文德宮前路橋時，可能天色昏暗又未注意路況，直接撞上過馬路的路人「美華」，路人「美華」倒地重傷，鄰近居民聽見巨響趕緊報警，但肇事的菜販「美華」已逃逸無蹤。

判決指出，菜販「美華」肇事後未下車查看或報警，隨即駕車逃離現場，行人「美華」因頭顱骨折、肋骨與骨盆碎裂，送醫前已無呼吸心跳，急救不治，警方調閱監視器追查，找到菜販「美華」，移送彰化地檢署依肇事逃逸罪與過失致死罪起訴。

彰化地院審理時，國中肄業的菜販「美華」坦承犯行，並與行人「美華」的子女等家屬和解，法官認為菜販「美華」靠擺攤賣菜維生，月收入僅2000至3000元，雖有肇事逃逸惡行，但犯後態度良好，兩罪名合併應執行1年8月，但考量菜販「美華」與死者「美華」的子女家屬，以分期付款賠償80萬元和解，宣告菜販「美華」緩刑4年，條件是應依約定賠償，否則檢方可聲請撤銷緩刑。

