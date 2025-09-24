為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    命運弄人！彰化菜販「美華」撞死路人「美華」 賠錢和解獲緩刑

    彰化縣花壇鄉彰員路4月間發生一起死亡車禍，肇事者與死者竟同名「美華」，讓承辦員警驚呼命運弄人。（民眾提供）

    彰化縣花壇鄉彰員路4月間發生一起死亡車禍，肇事者與死者竟同名「美華」，讓承辦員警驚呼命運弄人。（民眾提供）

    2025/09/24 14:40

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣花壇鄉4月間發生一起死亡車禍，一位名為「美華」的女菜販凌晨開車出門，撞上正在過馬路的75歲婦人，卻沒停車查看而肇事逃逸，巧合的是，不幸死亡的婦人，與菜販竟同名「美華」，讓員警直呼「命運弄人」。

    彰化地方法院依過失致死與肇事逃逸兩罪，合併判刑1年8月，但考量菜販「美華」賠償死者「美華」的子女80萬元，法官宣告菜販「美華」緩刑4年，免除她蹲苦窯之災。

    判決書指出，案發當時約凌晨4時，女菜販「美華」正駕駛小客車外出擺攤賣菜，行經花壇鄉文德宮前路橋時，可能天色昏暗又未注意路況，直接撞上過馬路的路人「美華」，路人「美華」倒地重傷，鄰近居民聽見巨響趕緊報警，但肇事的菜販「美華」已逃逸無蹤。

    判決指出，菜販「美華」肇事後未下車查看或報警，隨即駕車逃離現場，行人「美華」因頭顱骨折、肋骨與骨盆碎裂，送醫前已無呼吸心跳，急救不治，警方調閱監視器追查，找到菜販「美華」，移送彰化地檢署依肇事逃逸罪與過失致死罪起訴。

    彰化地院審理時，國中肄業的菜販「美華」坦承犯行，並與行人「美華」的子女等家屬和解，法官認為菜販「美華」靠擺攤賣菜維生，月收入僅2000至3000元，雖有肇事逃逸惡行，但犯後態度良好，兩罪名合併應執行1年8月，但考量菜販「美華」與死者「美華」的子女家屬，以分期付款賠償80萬元和解，宣告菜販「美華」緩刑4年，條件是應依約定賠償，否則檢方可聲請撤銷緩刑。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播