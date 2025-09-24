為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    電話恐嚇闖台中市府開槍 警全副武裝逮醉男

    一名張姓男子，今天上午酒後打電話到市府揚言衝市府開槍，警方全副武裝上門將他逮捕強制送醫。（記者陳建翻攝）

    一名張姓男子，今天上午酒後打電話到市府揚言衝市府開槍，警方全副武裝上門將他逮捕強制送醫。（記者陳建翻攝）

    2025/09/24 14:29

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市政府話務中心今天上午8時50分接獲一通恐嚇電話，一名自稱姓林的男子揚言「要殺人」，並欲持槍衝市府，且放話若警方上門「會立即開槍」，警察局保安大隊市府警衛隊獲報後，立即通報所轄第二分局展開追查，上午10點多員警全副武裝抵達北區的發話處所，發現已經泥醉神智不清的張男（48歲），將他強制送醫，後續將依恐嚇危害安全罪嫌依法偵辦。

    台中市警方表示，第二分局獲報後隨即展開追查，追查該通市內電話為48歲張姓男子住處電話，位於台中市北區進化路上，經比對確認身分後，專案小組人員於上午10點，全副武裝趕抵現場，順利將張嫌查緝到案。

    員警到場時，張男當時已泥醉，神智模糊不清，現場未發現任何槍械等危害物品，但研判張男有自傷傷人之虞，立即通報119消防人員協助評估，並通知家屬到場，依規定將他強制送醫治療，全案後續將依恐嚇危害安全罪嫌依法偵辦。

    第二分局長鍾承志呼籲，任何情緒不滿或精神困擾，皆不可藉由恐嚇或暴力威脅表達，否則將觸法受罰。社會大眾若發現親友有精神狀況或異常行為，應及時通報醫療或社政單位協助，共同維護社會安全。

