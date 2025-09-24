為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    成功嶺士兵打靶意外 轉三總現況曝光

    神經外科權威、院長陳元皓今天被媒體追問患者狀況時，僅回應「沒有辦法說」。（記者邱芷柔攝）

    神經外科權威、院長陳元皓今天被媒體追問患者狀況時，僅回應「沒有辦法說」。（記者邱芷柔攝）

    2025/09/24 14:02

    〔記者邱芷柔／台北報導〕陸軍十軍團1名18歲邵姓義務役士兵，日前在成功嶺例行射擊訓練時，不明原因遭子彈擊中，造成左臉嚴重毀損，昨已轉送台北三軍總醫院治療。據了解，患者生命跡象穩定，但是否完全清醒仍待觀察，院方已啟動專案小組，由神經外科醫師擔任召集人，並結合多個醫療專科，全力協助救治，並將定期召開會議，向家屬說明病情進度。

    軍方為釐清外界疑慮，昨主動召開記者會表示，根據鄰兵與助教的目擊情況及監視畫面顯示，邵姓士兵是遭自己槍枝擊發的子彈擊中，初步排除他人誤擊與槍枝故障（膛炸）的可能；至於是否因操作不慎或其他因素所致，仍待檢方釐清。現場錄影及涉案槍枝已由檢察官查扣，台中地檢署也介入，派員赴現場履勘並蒐集相關證物。

    邵姓士兵於昨天下午約3點送抵三總。院方低調處理，對外並未透露細節。三總今上午舉行「2025世界抗生素活動」，神經外科權威、院長陳元皓被媒體追問患者狀況時，僅回應「沒有辦法說」，至於醫療小組運作情形，他也未正面回答，只表示「對不起，沒有辦法」，隨即快步離開會場。

