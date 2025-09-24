台鹽前董座陳啓昱涉弊600萬交保、裝電子腳鐐 暫獲自由

涉及經營弊案的台鹽公司前董事長陳啓昱（中）獲交保600萬元，由親友陪伴快速離開台南地院。（記者王俊忠攝）

2025/09/24 13:52

〔記者王俊忠／台南報導〕涉及台鹽綠能公司經營舞弊被起訴的台鹽公司前董事長陳啓昱，從去年11月25日晚間被收押迄今近11個月。台南地院近日裁定陳600萬元交保，於昨天通知送達，今天上午陳從看守所被提解到台南地院辦理交保，其親友與律師花了約1小時繳交、點清600萬現款保證金。陳於下午近1點裝上電子腳鐐後步出法院，對媒體詢問，他揮手不發一語、快速搭親友BMW座車離去。

同案另兩名被告，法院裁定蘇坤煌交保400萬元、蘇俊仁交保400萬元。

南院合議庭裁定並附帶條件，要求陳啓昱限制住居在高雄市住處，從停押日起限制出境、出海8個月，限制出境期間須接受科技監控；且不得與同案被告、尚未詰問完畢的證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情的行為。

蘇坤煌與蘇俊仁也同樣須限制住居在各自的高雄市住處，其餘附帶條件與陳啓昱相同。

陳啓昱的2、3位男女親友與委任律師蘇清水，於24日上午10點多拿裝有600萬現金的行李箱到台南地院服務中心繳交，花了約1小時完成繳驗。科技監控廠商人員並到南院地下室，為陳安裝電子腳鐐及說明使用注意事項，下午近1點，陳啓昱才由親友與律師陪伴下離開台南地院。

陳啓昱被控在台鹽董座任內涉圖利土開業者、掏空台鹽，獲得高額分潤，造成台鹽及台鹽綠能損失近4億元，台南地檢署依違反證券交易法、公司法等起訴並具體求刑14年、併科罰金3億元。陳啓昱從2024年11月25日晚間被收押禁見後一直收押到今年9月23日。

同案被收押的被告蘇坤煌（台鹽綠能前總經理）被檢方求刑12年、併科罰金兩億元；被告廠商鴻暉國際公司實際負責人蘇俊仁犯後未認錯，檢方認為態度不佳、請法院從重量刑。

陳啟昱委任的律師事務所人員（右）拿600萬元現金到台南地院服務中心為陳啓昱辦理交保手續。（記者王俊忠攝）

