為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    竹北新月沙灘漲潮男子受困礁石 遙控救生圈成功救援

    消防人員評估受地形與浪勢影響，救援船艇無法安全靠近，當下決定啟動遙控救生圈，順利將人救起。（新竹縣消防局提供）

    消防人員評估受地形與浪勢影響，救援船艇無法安全靠近，當下決定啟動遙控救生圈，順利將人救起。（新竹縣消防局提供）

    2025/09/24 13:40

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市新月沙灘今天上午海水漲潮時，一名60歲男子受困於山腳碼頭附近礁石，情況險象環生；消防人員評估受地形與浪勢影響，救援船艇無法安全靠近，當下決定啟動遙控救生圈，最後順利將人安全帶回岸上，男子意識清楚、無需送醫。

    消防局表示，今天上午10點43分許接獲報案，指新月沙灘疑似有民眾受困沙洲，立即派遣豐田分隊人車前往，並通報海巡與警方協助。現場該名男子因海水漲潮被困在礁石上，雖然暫無立即生命危險，但因持續漲潮，礁石恐被海水淹沒，進而造成危害，情況不容延誤。

    消防人員立即研判情勢，決定同時啟用「遙控救生圈」進行救援，先將救生衣送抵受困者位置，再透過遙控操作順利將男子救起。經檢視，男子並無受傷情況，也不需送醫。消防人員向男子宣導海域安全，提醒其避免再度發生危險。

    消防局長陳中振表示，本案成功運用「遙控救生圈」發揮科技輔助救援的效益，在風浪過大、船艇難以靠近的情況下，仍能快速、安全地將民眾帶回岸上。

    消防局再次提醒，近期受颱風外圍環流影響，沿海風浪明顯增強，前往海邊活動的民眾務必提高警覺，避免進入離岸沙洲、礁石或進行危險水域活動，以免因潮汐或天候突變而受困，造成自身安危。消防局也呼籲，若發現有人受困，應立即撥打119通報，切勿自行下水施救，以免增加危險。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播