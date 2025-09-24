基市上月假投資詐騙財損逾2900萬 受害者現身揭詐騙APP陷阱

基隆市警察局長林信雄今天召開打詐儀錶板記者會，財損金額仍以假投資詐騙最多，財損達2915萬餘元，民眾須提高警覺，避免上當。（記者林嘉東攝）

2025/09/24 12:53

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市警局今（24）日召開「打詐儀錶板」最新詐騙統計數據分析記者會，發現上月份整體詐欺趨勢呈現下降趨勢，但「網路購物詐騙」案發生率仍居首，佔1成8最多，居次為盛行的「假投資詐騙」案件，雖排名第2，但財損達2915萬餘元，幾乎佔整體詐騙案件逾三分之一財損，民眾須提高警覺，避免上當。

基隆市警察局長林信雄今天11時上午主持「打詐儀錶板」記者會時表示，8月詐欺案件數比7月份減少8%，財損金額也減少35%，顯示有整體下滑趨勢，至於詐騙類型，仍以「網路購物詐騙」居首，占18%，其次為「假投資詐騙」，占14.16%，「假交友投資詐騙」排行第三，占9.12%，此外，8月共受理219件，總財損金額為台幣8331萬元，財損金額仍以假投資詐騙最多，財損達2915萬餘元。

被詐騙100萬元的A先生現身記者會，說明他2度被騙的經過表示，今年5月，他因太太投資房地產，輾轉加入投資網站，投資50萬後，他看到投資網站APP上顯示已獲利台幣633萬元想要獲利了解，但對方要他拿出50萬元作慈善，他信以為真，匯款給對方，直到對方音訊全無，才知受騙。

A先生繼續說，今年8月，中國廈門大學研究所副班長突然聯繫他，問他有沒有在投資，他把上次被騙的過程告訴副班長，副班長說可以幫他把上次被騙的錢一次賺回來，慫恿他投資黃金項目1個月後，sphone投資APP上顯示，他賺了500萬元；他想要獲利了結，對方說要奉獻給平台老師，作為退休之用，他匯款給對方50萬後，從此聯絡不上副班長，才知又被騙了。

A先生強調，sphone是詐團架設的詐騙APP，上頭顯示的獲利數字都是假的，根本無法兌現；他對警察同仁感到抱歉，因為警察應該是要打擊犯罪，卻因為他個人行為浪費警察的時間；他今天站出來，就是希望不要再有下一個被害者。

林信雄則呼籲，「韌性特別條例」已三讀修正通過，政府將編列特別預算執行「普發1萬元現金」措施，政府不會發送簡訊或電子郵件通知領取登入，亦不會要求至ATM或網銀操作轉帳，民眾應牢記不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳，一切以官方資訊為準。（13:18更新）

基隆市警局今（24日）天召開「打詐儀錶板」記者會，A先生現身說法他被騙經過，提醒市民不要輕易相信親人以外的朋友，以免受騙。（記者林嘉東攝）

A先生在記者會中強調， sphone是詐騙架設的詐騙APP，上頭顯示的獲利數字都是假的，根本無法兌現，希望不要再有人被騙。 （記者林嘉東翻攝）

